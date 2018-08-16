Епічна гроза в Києві: у соцмережах публікують фото

Уночі чимало киян прокинулися від сильної грози - гуркоту грому, блискавок.

"Найпотужніша атмосферна пляма із можливих сіла якраз на Київ о третій годині ночі", - написала метеоролог Наталя Діденко у Facebook.

Уранці люди вийшли на вулиці та побачили чимало наслідків негоди, які жваво обговорюють у соцмережах.

"В три години ночі на Київ налетіла гроза, така крута: вітер, дощ стіною, грім і блискавки. Страхіття і град. Часом навіть вуличне освітлення вирубалося. Я такого ще нікого у своєму мікрорайоні не бачив. Прямо гуртова доставка свіжості після спекотного дня в 32+", - написав журналіст В'ячеслав Садовничий.

Чимало вулиць тимчасово підтопило. Цим фото поділився з BBC Сергій Чигрін.

Копирайт изображения Сергій Чигрін

А це - підземний перехід на Хрещатику, який зняли журналісти видання "Інформатор".

Копирайт изображения Інформатор

"Природа нехіло демонструє пекельний спецефект, від якого ти не лише прокинувся, але й осліпнеш скоро. Відео погано передає ту ситуацію, коли між велетенськими блискавками навіть хвилини перерви немає", - написала Anastasiya Dynnik із Позняків.

А Василь Нагірняк опублікував відео блискавок, зняте на Подолі.

На ранок багато хто побачив наслідки негоди.

Жанна Ходос опублікувала фото могутніх дерев, вирваних із корінням в Ботанічному саду імені Фоміна.

Копирайт изображения Жанна Ходос

Вадим Яненко розповів BBC про поламані дерева біля Національного науково-природничого музею, де він працює. За його словами, зламані дві ялини та дві туї.

"Ми дуже любили ці дерева. Тепер всім колективом журимося", - сказав науковець.

Копирайт изображения Vadym Yanenko

"В парку КПІ, мабуть, смерч пройшов. Величезні дерева один за одним - кого навпіл зломало, кого з коренем видрало... Кілька невеличких ялин вздовж проспекту теж лежать", - написала у Facebook Марія Замалдінова.

Копирайт изображения Марія Замалдінова

Пані Марія також опублікувала фото граду, який супроводжував грозу.

Копирайт изображения Марія Замалдінова

У ДСНС розповіли, що довелося прибирати поламані дерева. Багато де вони заблокували проїжджу частину.

Крім того, рятувальники допомагали відбуксирувати підтоплені авто та відкачували воду з кількох вулиць.

"Комунальні служби від 7 ранку, як мурахи-трудівники, розтягують завали, щоб нам було комфортно", - подякувала комунальникам Юлія Драган.

Але деякі містяни невдоволені.

"Калюжі з бруду, піску, повалені дерева... Столиця в заторах. Цікаво, чому звичайна гроза-дощ може так паралізувати життя багатомільйонного міста?" - написав Олександр Радчук.

А дехто з користувачів розповів, що гроза дуже налякала їхніх улюбленців.

"Кіт спав на вікні за шторами, коли почалася гроза. Від страху розверещався гучніше за той грім. Довелося заспокоювати, вкладати в ліжечко, співати колискову. Заснув на моїй руці", - написала перекладач Олена Любенко.

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