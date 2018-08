Померла королева соулу Арета Франклін

Копирайт изображения SHUTTERSTOCK

У Детройті померла американська співачка Арета Франклін. В неї був один з найбільш характерних і найбільш впливових голосів в історії популярної музики.

Протягом більш ніж півстоліття музичної кар'єри 20 її альбомів входили в першу десятку американських хіт-парадів, дюжина синглів продавалася тиражем понад мільйон примірників, а сама співачка отримала 18 нагород "Греммі".

У співачки діагностували рак в 2010 році, торік оголосили, що вона припиняє музичну кар'єру.

Як і багато афроамериканських вокалістів свого покоління, Франклін починала з госпелу - релігійного співу в баптистських церквах.

Згодом вона стала справжнім універсалом чорної музики. В її піснях є вплив джазу, соулу, ритм-енд-блюзу та рок-н-ролу.

Арета Луїза Франклін народилася в місті Мемфіс, штат Теннессі, 25 березня 1942 року. Її батько був баптистським проповідником, мати - співачкою госпел.

Копирайт изображения SHUTTERSTOCK

Коли їй було шість років, сім'я переїхала в Детройт. Арета вчилася грати на фортепіано і почала співати в хорі церкви, де служив її батько.

Батько був шанованою людиною афроамериканської громади Детройта, а його церква - визнаним центром музики госпел.

Там молода Арета познайомилася з багатьма видатними соул-музикантами, серед яких були Смоукі Робінсон і Сем Кук.

За порадою і за підтримки батька свій перший альбом Songs Of Faith вона записала у віці 14 років. На той час вона вже встигла народити свого першого сина Кларенса.

Попри молодість, Арета стала набувати репутацію в музичних колах Детройта, і знаменитий Беррі Горді, продюсер легендарної фірми Motown, запропонував їй контракт. Батько відкинув цю пропозицію.

Image caption Перехід на Atlantic Records в 1966 році дав новий поштовх кар'єрі Арети Франклін

У 1960 році у віці 18 років вона підписала контракт з найбільшою в країні компанією звукозапису Columbia, і перший же її сингл Today I Sing The Blues потрапив в топ-10 в категорії R&B.

Columbia, однак, наполягала на мейнстрімному поп-звучанні, і в 1966 році Франклін перейшла на більш блюзово-джазово-орієнтованого лейблу Atlantic.

Перший же сингл на новому лейблі I Never Loved A Man (The Way I Love You) став проривом, зійшов на вершину хіт-параду R&B і дістався до дев'ятого місця в найширшій і найбільш комерційно важливій категорії "поп".

Найвідомішою піснею в її великому репертуарі став сингл Respect. Написана і вперше виконана соул-співаком Отісом Реддінгом пісня в інтерпретації Франклін перетворилася в гімн наростаючого в Америці руху фемінізму. За цю пісню вона отримала дві нагороди "Греммі".

У ті ж 60-ті роки Франклін, що отримала на той час почесний неофіційний титул "Леді Соул", стала обличчям руху за громадянські права.

У 1968 році Мартін Лютер Кінг вручив їй спеціальну нагороду, що присуджується молодим лідерам правозахисного руху. Тоді ж вона стала другою в історії афроамериканкою, обличчя якої було потрапило на обкладинку журналу Time.

Відродження кар'єри

Копирайт изображения Getty Images

До кінця 1960-х років її шлюб з Тедом Вайтом, співавтором більшості її пісень, розпався, і в пресі стали циркулювати чутки про її проблеми з алкоголем. У 1969 році її заарештували за порушення громадського порядку.

Попри те що вона продовжувала робити хіти, серед яких були такі відомі пісні як Bridge Over Troubled Water і Spanish Harlem, взаємне розчарування між співачкою та Atlantic наростало.

Записаний в 1978 альбом Diva став невдалою спробою осідлати хвилю популярного тоді диско. Альбом провалився і став її останнім записом на Atlantic.

Поведінка Франклін ставала все більш непередбачуваною. Вона стала панічно боятися літаків, що призвело до різкого скорочення гастрольних поїздок.

Поштовхом до відродження кар'єри співачки став виданий в 1980 році фільм "Брати Блюз", в якому вона знялася в ролі господині ресторану місіс Мерфі.

Копирайт изображения Getty Images

За ним був контракт з компанією звукозапису Arista. Головна пісня з записаного на новому лейблі альбому Jump To It стала її першим хітом в США за шість років.

Проблеми зі здоров'ям

Копирайт изображения Getty Images Image caption Арета Франклін разом з актрисою Вупі Голдберг на зйомках фільму "Джек-стрибунець". 1986 р.

В наступний альбом Who's Zoomin' Who, що став першою платиновою платівкою Арети Франклін, увійшов дует з Енні Леннокс з Eurythmics під назвою Sisters Are Doin' It For Themselves.

На цьому дуети із зірками не завершились: рік потому вона записала номер Rolling Stones Jumpin 'Jack Flash, який продюсував Кіт Річардс. За ним був дует з Джорджем Майклом I Knew You Were Waiting (For Me).

Однак кар'єра її застопорилася. Франклін повернулася до госпелу, записавши альбом One Lord, One Faith, One Baptism, що отримав захоплені оцінки критиків, але так і не зумів увійти в хіт-паради. Та ж доля спіткала і наступну пісню Through The Storm, попри дует з Елтоном Джоном.

У 1987 році Франклін стала першою жінкою, яку включили до "Зали слави рок-н-ролу". У 1994 році вона отримала "Греммі" за загальний внесок в музичну культуру, що, як це нерідко буває, збіглося зі спадом в її кар'єрі.

Копирайт изображения CECILIO RICARDO, U.S. AIR FORCE Image caption Виступ на інавгурації Барака Обами

У 2009 році на церемонії інаугурації президента Обами вона заспівала американську патріотичну пісню My Country, 'Tis Of Thee. Однак преса куди більше уваги приділила її екстравагантному капелюху, а не її співу.

Після перенесеної в 2011 році операції її постійно переслідували проблеми зі здоров'ям, в результаті чого вона скасовувала безліч концертів. У 2013 році вона повернулася на сцену і вирушила у великий тур, який почався в Детройті.

Ключ до успіху Арети Франклін, попри всі перепади її кар'єри, полягає в її життєвій філософії, яку сама співачка сформулювала так: "Спів - природний дар. Це означає, що я повинна по максимуму використовувати дар, даний мені Богом. І я щаслива цьому".

Копирайт изображения Getty Images

Хочете отримувати найважливіші статті в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.