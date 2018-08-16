Захист від ґвалтівників: як студенти зробили одяг, що б'є струмом

Копирайт изображения Conacyt Image caption В куртки є електроди на рукавах, за допомогою яких і відбувається ураження струмом

Четверо студентів з Мексики розробили куртку, яка може захистити тих, хто її носить, від нападів.

Рукав куртки може випромінювати електричний струм, і тому, хто за нього схопить, буде непереливки.

Студенти стверджують, що ідея цього винаходу народилася через велику кількість нападів з метою сексуального насильства в їхньому місті.

Вони наголошують, що електричний удар буде не настільки потужним, аби куртку вважали зброєю, але може налякати потенційного нападника.

Прототип куртки під назвою Woman Wearable розробили студентки факультету мехатроніки Анаід Парра Кірос та Естела Гомес, студент факультету робототехніки Гіван Парк та студентка юрфаку Гвадалупе Мартінес.

Всі четверо навчаються в кампусі Монтеррейського інституту технологій та вищої освіти в місті Пуебла, а свій винахід вони вигадали в рамках занять з підприємництва.

Копирайт изображения ITESM Image caption Гвадалупе, Естела, Анаід та Гіван - винахідники куртки

"Ми вислухали багатьох подруг та знайомих, які зазнали певної агресії. Після проведення деяких досліджень гендерного насильства ми висунули цю ідею, а потім взялися за неї", - сказала Анаід Парра Кірос інформаційному агентству Conacyt.

За офіційними даними в штаті Пуебла в середньому тричі на день відбуваються напади з метою сексуального насильства.

Як це працює?

Студенти придбали бавовняну спортивну куртку, і розмістили під її підкладкою батарею на дев'ять вольтів, трансформатор, та кабелі, які розміщені таким чином, щоб удару струмом не отримала людина, яка носить куртку. Також у куртці розміщена кнопка, що вмикає та вимикає струм та світлодіодна лампа.

Копирайт изображения Conacyt Image caption Система ураження струмом приводиться в дію кнопкою

Гіван Парк розробив механізм дії куртки. Він пояснює, що кнопка активує систему, а сигналізує про її готовність світлодіодна лампа.

Після цього людина, яка доторкнеться електродіодів на рукаві куртки, отримує удар електричним струмом.

Мета винаходу - лише приголомшити агресора, давши жертві час втекти або покликати на допомогу.

Чи це законно?

Студентка юридичного факультету Гвадалупе Мартінес приєдналася до винахідників, щоб переконатися, що Woman Wearable не буде суперечити закону.

"Це засіб самозахисту", - наголошує студентка.

Вона каже, що удар електричним струмом від куртки незначний і не становить загрози для життя, тому винахід не можна кваліфікувати як зброю.

Скільки це буде коштувати?

Винахідники витратили три місяці на розробку куртки-прототипу. Студенти кажуть, що вони хотіли б удосконалити його, аби включити сенсори і розмістити електроди не тільки на рукавах.

Кажуть, що в підсумку дизайн може бути адаптований для іншого одягу, таких як блузи, спідниці та штани.

Студенти кажуть, що хочуть продавати такі куртки за 50 доларів.