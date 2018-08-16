Море стало червоним від крові: на Фарерах провели масовий забій дельфінів

Фотографії з Фарерських островів показують, як море стало червоним від крові десятків чорних дельфінів, вбитих мешканцями островів під час підготовки до суворої зими.

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Копирайт изображения Alastair Ward / Triangle News

22-річний студент Кембриджського університету Алістер Уорд сфотографував традиційний "забій китів" мешканцями у бухті Сандавагур.

Копирайт изображения Alastair Ward / Triangle News

Фарерські острови розташовані в північній частині Атлантики між Норвегією та Ісландією і складаються з 18 крихітних островів.

Копирайт изображения Alastair Ward / Triangle News

М'ясо гринд (чорних дельфінів) та їхній жир - джерело їжі для 50 тисяч фарерців протягом зими.

Місцеві мешканці полюють таким чином на дельфінів щороку протягом століть, але жахливі фотографії щоразу шокують іноземців.

Копирайт изображения Alastair Ward / Triangle News

Пан Уорд зазначив, що був приголомшений кількістю гринд у затоці.

"Вони загнали їх до бухти, тикаючи веслами. Коли вони підігнали їх досить близько, ціле містечко кинулося на них (дельфінів. - Ред.) і почало різати. Навіть діти підключилися, натягували мотузки і стрибали на туші", - розповів студент Triangle News.

"Ми просто сиділи там, немов втратили дар мови, певною мірою засмучені, але не могли ворухнутися", - додав він.

Копирайт изображения Alastair Ward / Triangle News

Мешканці островів вважають китобійний промисел діяльністю громади, доступною для всіх, яка, за їхніми словами, регулюється національними законами та організована таким чином, аби кити страждали найменше.

Фарерці стверджують, що їхній китобійний промисел стійкий - вбивають 800 гринд на рік з популяції, що налічує близько 100 тисяч китів навколо Фарерських островів.

Копирайт изображения Alastair Ward / Triangle News

Проте Алістер Уорд сказав, що його приголомшили методи вбивства гринд.

"Вереск китів був жахливий. Вони розмістили гачки на мотузках, закріпили їх в дихальних отворах китів, щоб витягнути їх, а потім різали їх (гринд. - Ред.) ножами. Вони не померли у гуманний спосіб", - вважає студент.