Forbes назвав найоплачуваніших акторок планети
Допомога у порятунку світу в фільмі "Месники: війна нескінченності" дозволила Скарлетт Йоганссон стати найбільш оплачуваною акторкою в світі, згідно з даними журналу Forbes.
Йоганссон, яка зіграла Чорну Вдову в фільмі, за минулий рік заробила 40,5 млн доларів, згідно з підрахунками журналу.
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Анджеліна Джолі посіла друге місце з 28 млн доларів, завдяки їй ролі в "Малефісента 2", а за нею слідує Дженніфер Еністон.
"Чудо-жінка" Гал Гадот - це єдине нове ім'я в списку. Вона посіла десяту сходинку.
Емма Стоун, яка зайняла перше місце у списку минулого року після головної ролі в "Ла-Ла Ленд", зараз повністю випала з першої десятки.
Найбільш оплачувані акторки, за даними Forbes
1. Скарлетт Йоганссон - 40,5 млн доларів
2. Анджеліна Джолі - 28 млн доларів
3. Дженніфер Еністон - 19,5 млн доларів
4. Дженніфер Лоренс - 18 млн доларів
5. Різ Візерспун - 16,5 млн доларів
6. Міла Куніс - 16 млн доларів
7. Джулія Робертс - 13 млн доларів
8. Кейт Бланшетт - 12,5 млн доларів
9. Меліса Мак-Карті - 12 млн доларів
10. Гал Гадот - 10 млн доларів
Сукупні гонорари 10 найбільш оплачуваних акторок цього року складають 186 млн доларів, що на 8% більше, ніж минулого року.
Але це на 9% менше, ніж 2016 року, коли Дженніфер Лоренс очолила рейтинг, заробивши 46 млн доларів.
Зазвичай після списку акторок Forbes випускає еквівалентний список зірок-чоловіків.
У минулому році Марк Волберг вийшов на перше місце, а загальна сума гонорарів десяти чоловіків була майже втричі більшою, ніж десяти найоплачуваніших акторок.
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