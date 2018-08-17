Forbes назвав найоплачуваніших акторок планети

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гонорари Скарлетт Йоганссон минулого року зросли з 10 до 40,5 млн доларів, за даними Forbes

Допомога у порятунку світу в фільмі "Месники: війна нескінченності" дозволила Скарлетт Йоганссон стати найбільш оплачуваною акторкою в світі, згідно з даними журналу Forbes.

Йоганссон, яка зіграла Чорну Вдову в фільмі, за минулий рік заробила 40,5 млн доларів, згідно з підрахунками журналу.

Анджеліна Джолі посіла друге місце з 28 млн доларів, завдяки їй ролі в "Малефісента 2", а за нею слідує Дженніфер Еністон.

"Чудо-жінка" Гал Гадот - це єдине нове ім'я в списку. Вона посіла десяту сходинку.

Копирайт изображения Warner Bros Image caption Гал Гадот зараз знімається у сіквелі "Чудо-жінки"

Емма Стоун, яка зайняла перше місце у списку минулого року після головної ролі в "Ла-Ла Ленд", зараз повністю випала з першої десятки.

Найбільш оплачувані акторки, за даними Forbes

1. Скарлетт Йоганссон - 40,5 млн доларів

2. Анджеліна Джолі - 28 млн доларів

3. Дженніфер Еністон - 19,5 млн доларів

4. Дженніфер Лоренс - 18 млн доларів

5. Різ Візерспун - 16,5 млн доларів

6. Міла Куніс - 16 млн доларів

7. Джулія Робертс - 13 млн доларів

8. Кейт Бланшетт - 12,5 млн доларів

9. Меліса Мак-Карті - 12 млн доларів

10. Гал Гадот - 10 млн доларів

Сукупні гонорари 10 найбільш оплачуваних акторок цього року складають 186 млн доларів, що на 8% більше, ніж минулого року.

Але це на 9% менше, ніж 2016 року, коли Дженніфер Лоренс очолила рейтинг, заробивши 46 млн доларів.

Зазвичай після списку акторок Forbes випускає еквівалентний список зірок-чоловіків.

У минулому році Марк Волберг вийшов на перше місце, а загальна сума гонорарів десяти чоловіків була майже втричі більшою, ніж десяти найоплачуваніших акторок.

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