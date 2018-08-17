США відклали військовий парад на 2019 рік, бо дорого

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Американські чиновники у сфері оборони відклали військовий парад, який планували провести у Вашингтоні до Дня ветеранів у листопаді цього року.

Спочатку його задумали на честь сторіччя від кінця Першої світової війни.

Проте офіційний представник Пентагону заявив, що цей захід відклали щонайменше на рік.

За попередніми даними, він може коштувати близько 90 млн доларів - а це утричі більше від початкової вартості.

Раніше президент США Дональд Трамп ініціював цю подію після спостереженням за військовим парадом до Дня взяття Бастилії у Франції у 2017 році.

Спікер Пентагону Роб Маннінг заявив, що Міністерство оборони та Білий дім "погодилися вивчити можливість його проведення у 2019 році".

Раніше американський чиновник повідомив агентству AFP, що оцінка параду зросла до 92 млн доларів.

В лютому бюджетний комітет озвучував вартість в межах 10 - 30 млн доларів.

Члени Демократичної партії так само скептично поставилися до цієї ідеї.

Конгресмен Джим Макгуверн у Twitter заявив, що це "абсурдне марнування грошей" і додав, Дональд Трамп "діє більше як диктатор, ніж президент".

Пентагон інформував, що парад мав стартувати з Білого дому і рухатися до Капітолія. В кінці планували залучити "важкий повітряний компонент".

Основну увагу мали зосередити на заслугах ветеранів США різних воєн.

Деякі користувачі соціальних мереж сумнівалися в доцільності параду та звертали увагу на те, кошти краще направити на допомогу ветеранам.

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