Motorola "безсоромно і нахабно" скопіювала модель iPhone X

Бренд смартфонів Motorola розкритикували за "безсоромне" копіювання моделі iPhone X.

Багато виробників випускають телефони, схожі на iPhone X - модель, що має меншу за розміром панель навколо екрана та "виїмку" у верхній частині, де розміщена камера.

Але нова Motorola P30, за словами оглядачів, є "нахабною та абсолютною" крадіжкою популярної моделі Apple.

Компанія Lenovo, якій належить бренд Motorola, ще не відреагувала на критику.

Motorola стала піонером у сфері виробництва мобільних телефонів, але в епоху смартфонів її продажі впали.

У 2014 році компанію продали китайському виробнику Lenovo, який продовжував випускати смартфони з операційною системою Android.

Коментуючи схожість між Motorola P30 і iPhone X, технологічний блогер Маркус Браунлі назвав це "безсоромною крадіжкою".

Новинний сайт Mashable заявив, що Motorola "зайшла так далеко, що навіть встановила на екран шпалери, які є за замовчуванням шпалерами у Apple".

Image caption Знайдіть різницю: P30 та iPhone X

А ресурс Technobuffalo повідомив, що дизайн є "повним клоном, який майже неможливо відрізнити" від iPhone X.

"Зростання кількості ідентичних моделей смартфонів - це тенденція, яка пригнічує. Апатія споживачів зростає, а коефіцієнт заміщення уповільнюється", - сказав ВВС аналітик консультаційної компанії CCS Insight Бен Вуд.

За його словами, виробники телефонів мають шукати інновації та шляхи, як відрізнятися від інших.

Компанія Lenovo планує продавати Motorola P30 в Китаї і поки що не оголосила про плани щодо інших країн. Очікується, що смартфон коштуватиме близько 350 доларів - це дешевше ніж половина вартості менше половини iPhone X від Apple.

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.