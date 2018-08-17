В Індії масштабна повінь: загинули сотні людей
Щонайменше 324 людини загинули під час повені в південному штаті Керала в Індії, повідомляє місцева влада.
Рятувальники пробираються крізь зливи, щоб врятувати місцевих жителів. Понад 200 тис. людей втратили домівки і залишаються в спеціальних таборах.
Уряд штату заявив, що багато людей загинуло, бо їх завалило уламками.
За прогнозами, дощі найближчими днями не вщухнуть, тож основний аеропорт закрили до 26 серпня.
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Сотні військових відправили на порятунок тих, кого заскочила повінь.
Понад 300 човнів бере участь у рятувальній операції, повідомляє агентство AFP.
Уряд закликав людей не ігнорувати приписи до евакуації.
Наскільки жахлива повінь?
Місцева влада назвала повінь найгіршою в штаті за останні сто років.
В Кералі 41 річка, що впадає в Аравійське море, 80 дамб на цих річках зараз відкрили.
Всього у штаті понад 1500 таборів, в яких тимчасово проживає 223 тис. людей.
Частину міста Кочі, бізнес-столиці штату, затопило, також залило дороги і залізничні шляхи.
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