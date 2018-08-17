В Індії масштабна повінь: загинули сотні людей

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Щонайменше 324 людини загинули під час повені в південному штаті Керала в Індії, повідомляє місцева влада.

Рятувальники пробираються крізь зливи, щоб врятувати місцевих жителів. Понад 200 тис. людей втратили домівки і залишаються в спеціальних таборах.

Уряд штату заявив, що багато людей загинуло, бо їх завалило уламками.

За прогнозами, дощі найближчими днями не вщухнуть, тож основний аеропорт закрили до 26 серпня.

Сотні військових відправили на порятунок тих, кого заскочила повінь.

Понад 300 човнів бере участь у рятувальній операції, повідомляє агентство AFP.

Уряд закликав людей не ігнорувати приписи до евакуації.

Наскільки жахлива повінь?

Місцева влада назвала повінь найгіршою в штаті за останні сто років.

В Кералі 41 річка, що впадає в Аравійське море, 80 дамб на цих річках зараз відкрили.

Всього у штаті понад 1500 таборів, в яких тимчасово проживає 223 тис. людей.

Частину міста Кочі, бізнес-столиці штату, затопило, також залило дороги і залізничні шляхи.

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