НБУ не бачить "фундаментальних причин" для падіння гривні, але валюту продає і далі

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У Національному банку вважають, що підвищення попиту на валюту відбувається через "сезонні, ситуативні та психологічні чинники".

"Пропозиція іноземної валюти з боку головних експортних галузей (гірничо-металургійний комплекс, АПК) залишається на достатньо високому рівні, що свідчить про відсутність фундаментальних причин для знецінення гривні", - йдеться у повідомленні НБУ.

Серед нефундаментальних чинників підвищеного попиту на валюту у Національному банку називають:

сезонне збільшення попиту з боку імпортерів енергоресурсів, яким потрібна валюта, щоб розрахуватися за газ та за нафтопродукти,

збільшення попиту на валюту з боку імпортерів товарів та послуг,

зменшення пропозиції через "негативні очікування" населення напередодні осені.

У Нацбанку визнають, що впродовж останніх тижнів змушені гасити підвищений попит на валюту своїми інтервенціями.

Лише за цей тиждень НБУ продав 215 млн доларів на валютних аукціонах.

За останні три тижні - від 30 липня по 17 серпня - Нацбанк продав 526,6 млн дол. зі своїх валютних резервів.

На 1 серпня валютні резерви НБУ становили 17,749 млрд дол., що на 5,6% менше, ніж на початку цього року.

У п'ятницю НБУ знизив офіційний курс гривні до долара одразу на 22,81 коп. - до 27,8986 грн за долар.

Міжнародні і українські оглядачі серед головних причин девальвації гривні називають незбалансованість бюджету і менші, ніж очікувалося, доходи, а також великі виплати зовнішнього боргу за відсутності співпраці з МВФ та іншими міжнародними кредиторами.