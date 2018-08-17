На весілля голови австрійського МЗС Путін привезе Кубанський козачий хор

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Поїздка кубанських козаків до Австрії коштуватиме російському бюджету 1,8 млн рублів,- з'ясували журналісти Російської служби Бі-бі-сі.

Інформація про це міститься у документах державних закупівель.

Як пишуть Анастасія Голубева і Анастасія Напалкова, художній керівник хору Віктор Захарченко відмовився дати коментар Бі-бі-сі, пояснивши це тим, що, мовляв, ЗМІ викривляють інформацію.

Водночас генеральний директор ансамблю Анатолій Ареф'єв підтвердив, що 17 серпня хор летить до Відня. Водночас він не підтвердив, що хор виступатиме саме на весіллі голови МЗС Австрії.

Весілля міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсль призначене на суботу, 18 серпня. Очікується, що одним із гостей на весіллі буде президент Росії Володимир Путін. Раніше австрійська преса писала, що він привезе із собою козачий ансамбль, який привітає молодят піснями.

Три баяни і контрабас

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Згідно із даними державних закупівель, до Відня вирушили 17 музикантів ансамблю. У документах також йдеться про те, що вони їхатимуть із Краснодара до Відня через Стамбул, і матимуть із собою три баяни і один контрабас.

Австрійська газета Kurier писала, що весілля голови МЗС країни відбудеться у ресторані Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße, що у Штирії.

Там же, судячи із документів про державні закупівлі, житимуть і музиканти козачого хору.

Крім того, як з'ясувала Російська служба Бі-бі-сі, двоє із музикантів хору виклали у соцмережах свої фото із геолокацією, яка співпадає із місцем, де відбуватиметься весілля.

Згідно із даними про державні закупівлі, загалом на квитки, готель і страхування членів творчого колективу буде витрачено 1,8 млн рублів (близько 750 тис. грн).

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кубанський козачий хор виступав на закритті Олімпійських ігор у Сочі

Кубанський козачий хор - російський державний бюджетний науково-творчий заклад культури Краснодарського краю. Він отримує як субсидії із бюджету, так і доходи від продажу квитків.

Хор часто виступає на російських державних заходах. У травні він брав участь у відкритті Кримського мосту. Кубанський козачий хор також був "колективом-посланцем" на Чемпіонаті світу з футболу 2018.

Що за весілля?

Копирайт изображения Getty Images Image caption У червні 2018 року президент Путін вже був у Відні і зустрічався з Карін Кнайсль (ліворуч). Він відвідував урочистості з нагоди 50-річчя завершення будівництва газогону з Росії до Австрії

Міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль вже давно запросила президента Росії Володимира Путіна на своє весілля. Кілька днів тому стало відомо, що він прийняв запрошення. Як повідомив речник російського президента Дмитро Пєсков, це буде приватний візит.

Володимир Путін відвідає весілля перед тим, як вирушити далі на зустріч із канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

В австрійському МЗС заявили, що весілля голови відомства і те, кого вона запрошує, - "передусім приватне свято і приватний візит", і що "звідси не витікає жодної зміни зовнішньополітичного курсу Австрії".

"Я світське життя зазвичай не коментую, але якщо МЗС Австрії змушене виправдовуватися, запевняючи у незмінності зовнішньополітичного курсу у світлі "приватного" візиту, то це вже цікава нова форма, яка викликає сумну посмішку", - написав у Twitter керівник українського МЗС Павло Клімкін.