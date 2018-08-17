Копирайт изображения Getty Images Image caption Французький суд вважає, що остання воля має бути написана від руки

Суд не задовольнив клопотання жінки, яка стверджувала, що її покійний син залишив їй частину свого майна у текстовому повідомленні.

Загалом справа стосувалася текстового повідомлення від чоловіка, який перебував у процесі розлучення зі своєю дружиною. У SMS-ці до сестри він написав, що частину його майна має отримати вона та їхня мати, а не його дружина.

Коли у 2016 році цей чоловік вчинив самогубство, сімейний юрист порадив не зважати на текстове повідомлення, оскільки воно не має законної сили.

Проте мати чоловіка вирішила оскаржити це в суді. Втім, суд не погодився із її аргументами.

Суд постановив, що, згідно із Цивільним кодексом Франції, "заповіт є законним лише у випадку, коли його було написано від руки, датовано і підписано".

Дотримання цих вимог, вважають судді, "мінімізує ризик підробок і помилок".