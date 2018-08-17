Суд у Франції постановив: заповіт SMS-кою - неприйнятний
Суд не задовольнив клопотання жінки, яка стверджувала, що її покійний син залишив їй частину свого майна у текстовому повідомленні.
Загалом справа стосувалася текстового повідомлення від чоловіка, який перебував у процесі розлучення зі своєю дружиною. У SMS-ці до сестри він написав, що частину його майна має отримати вона та їхня мати, а не його дружина.
Коли у 2016 році цей чоловік вчинив самогубство, сімейний юрист порадив не зважати на текстове повідомлення, оскільки воно не має законної сили.
Проте мати чоловіка вирішила оскаржити це в суді. Втім, суд не погодився із її аргументами.
Суд постановив, що, згідно із Цивільним кодексом Франції, "заповіт є законним лише у випадку, коли його було написано від руки, датовано і підписано".
Дотримання цих вимог, вважають судді, "мінімізує ризик підробок і помилок".