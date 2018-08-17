Як Львів затопила злива: вражаючі фото негоди

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Через понаднормову кількість опадів у Львові підтопило десятки вулиць, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

За даними мерії, підтоплено десятки вулиць.

Рух трамваїв призупинили.

Негода зачепила різні райони міста. Постраждали вулиці Сахарова, Джерельна, Городоцька, Петлюри, Виговського та проспект Чорновола.

На вулиці Торф'яній підтопило перший поверх одного з будинків, де розміщені офісні приміщення.

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"Дуже велика кількість опадів одночасно випала, пішло замулення дощоприймачів. На пр. Чорновола є місця, де зірвало люки", — повідомила Ірина Маруняк, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури.

На всі адреси, де є підтоплення та замулення, виїхали комунальні служби, запевнили в мерії.

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Численні фото негоди опублікував також депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

На фотографіях видно, що маршрутки та автобуси затопило по вікна, вода залила підземні переходи.

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