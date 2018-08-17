Як Львів затопила злива: вражаючі фото негоди
Через понаднормову кількість опадів у Львові підтопило десятки вулиць, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.
За даними мерії, підтоплено десятки вулиць.
Рух трамваїв призупинили.
Негода зачепила різні райони міста. Постраждали вулиці Сахарова, Джерельна, Городоцька, Петлюри, Виговського та проспект Чорновола.
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На вулиці Торф'яній підтопило перший поверх одного з будинків, де розміщені офісні приміщення.
"Дуже велика кількість опадів одночасно випала, пішло замулення дощоприймачів. На пр. Чорновола є місця, де зірвало люки", — повідомила Ірина Маруняк, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури.
На всі адреси, де є підтоплення та замулення, виїхали комунальні служби, запевнили в мерії.
Численні фото негоди опублікував також депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.
На фотографіях видно, що маршрутки та автобуси затопило по вікна, вода залила підземні переходи.
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