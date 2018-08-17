День захисту чорного кота: як соцмережі долають забобони

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Чорні коти - супутники відьом, вони приносять нещастя і руйнують життя людей, перебігшиїм дорогу. Всі ці забобони намагаються заперечити користувачі соцмереж під хештегом #BlackCatAppreciationDay.

Міжнародний день вдячності чорним котам (#BlackCatAppreciationDay) вже не перший рік відзначають 17 серпня.

У цей день в 1843 році в американській газеті Saturday Evening Post вийшло оповідання Едгара Аллана По "Чорний кіт" - вкрай похмурий твір, де тварина мстить своєму господареві за вбивство.

"Забобони родом з епохи, коли життя було сповнене невизначеності і люди почувалися іграшкою в чужих руках, - пише автор довідника прикмет Британії та Ірландії Стівен Рауд. - Тоді й з'явилося переконання, що долі можна догодити, якщо точно слідувати хорошим прикметам і уникати поганих".

Так, за словами письменника, виникла зневага до чорних котів в Європі, яка перейшла в параною в XVI столітті, коли ні в чому не винних тварин масово спалювали на вогнищах.

Втім Стародавній Єгипет або Далекий Схід ставилися до вусатих хижаків значно краще, єгиптяни їх взагалі вважали за священних тварин.

Наприкінці XIX століття чорний колір котів став асоціюватися з анархізмом, і ця тварина стала символом анархоактівістів.

Але тепер, попри те, що забобони щодо чорних кішок зберігаються, ставлення до пухнастиків помітно змінилося.

Цієї п'ятниці сотні тисяч користувачів по всьому світу показують, як вони люблять своїх чорних котів, викладаючи їхні фото.

За минулі два століття чорні коти з'являлися в незліченній кількості творів, а костюм чорного кота став одним з найулюбленіших для перевтілень на Хелловін або дитячі свята.

Один котячий притулок в Сан-Франциско взагалі стверджує - чорна кішка робить на вигляд стрункішим того, хто тримає її на руках.

"Чорна кішка приносить нещастя тільки в тому випадку, якщо ви миша", - резюмує виробник GPS-маячків для котячих нашийників 24petwatch.

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