Напад на Катерину Ганздюк: поліція каже, що затримала імовірних організаторів

Копирайт изображения FACEBOOK КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК Image caption Внаслідок нападу з кислотою у Катерини Гандзюк найбільше постраждали шия, спина, частина обличчя біля ока та нирки

Національна поліція та СБУ затримали двох людей, яких підозрюють "в організації та співучасті" у замаху на вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

"Зокрема серед затриманих - громадян Г., який раніше був оголошений у розшук Нацполіцію як зафіксована на відео з камер спостереження особа, що купувала знаряддя злочину (сірчану кислоту)", - написав він.

З цим чоловіком проводять слідчі дії.

Слідчі також встановлюють роль у вчиненні кримінального правопорушення другого затриманого.

Шевченко також зазначив, що ще один чоловік, якого затримали раніше, 3 серпня, перебуває під вартою, згідно з рішенням суду.

Тоді перший заступник голови нацполіції В'ячеслав Аброськін зазначав, що правоохоронці "затримали особу, яка обґрунтовано підозрюється в скоєнні цього злочину". Йдеться про ймовірного нападника, якого зафіксували камери стеження.

Копирайт изображения ПОЛІЦІЯ ХЕРСОНЩИНИ Image caption Зображення нападника на одній з камер спостереження

Що відомо про напад на Гандзюк?

Керуючу справами Херсонської міськради та активістку Катерину Гандзюк 31 липня облили кислотою, у неї постраждало 35% шкіри.

1 серпня її перевезли до Києва, а 3 серпня вже зробили першу операцію.

Катерина Гандзюк є відомою херсонською активісткою, яка критикувала дії правоохоронців у місті, викривала факти корупції та боролась з проросійськими організаціями у місті.

За даними поліції, напад стався о 8-й ранку 31 липня біля будинку міської чиновниці.

Невідомий чоловік плеснув у Катерину Гандзюк кислоту і втік.

Експертиза на другий день встановила, що це була концентрована сірчана кислота.

Правоохоронці вилучили відео з десяти камер спостереження поруч з місцем нападу.

У день нападу патрульні отримали прикмети нападника, однак затримати його у той же день не вдалося.

Керівник херсонської поліції Микола Вербицький на брифінгу припустив, що зловмисник був не один: "Скоріш за все, у нього були спільники, які чекали на нього в автомобілі".

Основні версії

Вже після експертизи напад перекваліфікували з хуліганства на "замах на вбивство з особливою жорстокістю".

Поліція висуває такі версії:

злочин, пов'язаний зі службовою діяльністю Катерини Гандзюк;

злочин через її активну громадську позицію;

напад через "можливі конфліктні ситуації".

Низка міжнародних організацій, а також посольство США в Україні закликали владу розслідувати напад на Катерину Гандзюк.

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