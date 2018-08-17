Напад на Катерину Ганздюк: поліція каже, що затримала імовірних організаторів
Національна поліція та СБУ затримали двох людей, яких підозрюють "в організації та співучасті" у замаху на вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.
"Зокрема серед затриманих - громадян Г., який раніше був оголошений у розшук Нацполіцію як зафіксована на відео з камер спостереження особа, що купувала знаряддя злочину (сірчану кислоту)", - написав він.
З цим чоловіком проводять слідчі дії.
- Напади на активістів: у Катерини Гандзюк 35% тіла в опіках
- Вбивство добровольця "Сармата": затримали підозрюваних
Слідчі також встановлюють роль у вчиненні кримінального правопорушення другого затриманого.
Шевченко також зазначив, що ще один чоловік, якого затримали раніше, 3 серпня, перебуває під вартою, згідно з рішенням суду.
Тоді перший заступник голови нацполіції В'ячеслав Аброськін зазначав, що правоохоронці "затримали особу, яка обґрунтовано підозрюється в скоєнні цього злочину". Йдеться про ймовірного нападника, якого зафіксували камери стеження.
Що відомо про напад на Гандзюк?
Керуючу справами Херсонської міськради та активістку Катерину Гандзюк 31 липня облили кислотою, у неї постраждало 35% шкіри.
1 серпня її перевезли до Києва, а 3 серпня вже зробили першу операцію.
Катерина Гандзюк є відомою херсонською активісткою, яка критикувала дії правоохоронців у місті, викривала факти корупції та боролась з проросійськими організаціями у місті.
За даними поліції, напад стався о 8-й ранку 31 липня біля будинку міської чиновниці.
Невідомий чоловік плеснув у Катерину Гандзюк кислоту і втік.
Експертиза на другий день встановила, що це була концентрована сірчана кислота.
Правоохоронці вилучили відео з десяти камер спостереження поруч з місцем нападу.
У день нападу патрульні отримали прикмети нападника, однак затримати його у той же день не вдалося.
Керівник херсонської поліції Микола Вербицький на брифінгу припустив, що зловмисник був не один: "Скоріш за все, у нього були спільники, які чекали на нього в автомобілі".
Основні версії
Вже після експертизи напад перекваліфікували з хуліганства на "замах на вбивство з особливою жорстокістю".
Поліція висуває такі версії:
- злочин, пов'язаний зі службовою діяльністю Катерини Гандзюк;
- злочин через її активну громадську позицію;
- напад через "можливі конфліктні ситуації".
Низка міжнародних організацій, а також посольство США в Україні закликали владу розслідувати напад на Катерину Гандзюк.
Хочете отримувати найважливіші статті в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.