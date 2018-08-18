Як долають наслідки негоди у Львові

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Влада Львова повідомила, що наслідки негоди через надмірну кількість опадів продовжують ліквідовувати.

17 серпня у місті випало 28% опадів від місячної норми.

Саме через це підтопленими виявились десятки вулиць, зупинився рух громадського транспорту.

За словами мера Андрія Садового, вже увечері п'ятниці практично всі дороги були проїзними, окрім тих, де попадали дерева.

Також відновився рух громадського транспорту, але болото в місті будуть ще прибирати.

Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що 17 серпня у Львові випало 21,3 мм опадів, що становить 28% від місячної норми.

Негода зачепила різні райони міста. Постраждали вулиці Сахарова, Джерельна, Городоцька, Петлюри, Виговського та проспект Чорновола.

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В деяких будинках підтопило перші поверхи, де були офісні приміщення.

"Найбільшу кількість опадів станом на 21.00 годину зафіксовано в місті Дрогобич — 36 мм", - повідомляє сайт Львівської міської ради.

Копирайт изображения УНІАН

Копирайт изображения УНІАН

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що до ліквідації наслідків негоди залучили всі служби міста. У суботу роботи продовжать.

Спеціалісти ДСНС допомагали людям вибратися із підтоплених транспортних засобів, відбуксирували маршрутки та автомобілі.

Копирайт изображения Львівська міська рада

Копирайт изображения Львівська міська рада

Копирайт изображения Львівська міська рада

Копирайт изображения Львівська міська рада

Увечері 17 серпня львівська влада відзвітувала, що рух трамваїв та тролейбусів відновлено, але роботи з ліквідації наслідків продовжуються.

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