В Польщі розбився автобус з українськими туристами, троє загиблих

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У Польщі сталася серйозна ДТП, в результаті якої є загиблі та постраждалі громадяни України.

Польські ЗМІ пишуть, що автобус з 54 українськими туристами зірвався з дороги та перевернувся.

Троє людей загинуло, інших госпіталізували.

В МЗС України підтвердили BBC News Україна, що в аварії загинули українці.

"Консул України терміново виїхав до Перемишля у зв'язку з ДТП, що сталася там 17 серпня близько 23 години за місцевим часом", - розповів заступник директора консульського департаменту МЗС Василь Кирилич.

Постраждалих госпіталізували в лікарні ближчих міст. Інші громадяни розміщені в місцевих школах та хостелах.

Польський телеканал TVN24 повідомляє, що аварія сталася у Підкарпатському воєводстві між містами Перемишль і Сянок.

Дев'ятеро з госпіталізованих перебувають у тяжкому стані.

Серед пасажирів були діти.

Згідно з інформацією телеканалу, автобус мав українську реєстрацію та їхав у сторону кордону зі Словаччиною.

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