Натовп і подарунки: як у Києві відкривали перший магазин H&M

У Києві в суботу відкрили перший магазин шведського бренду H&M.Святкова подія відбулася опівдні в торговельно-розважальному центрі Lavina Mall.

Копирайт изображения Анна Путиліна

На відкриття зібрався величезний натовп, який стримували спеціально встановлені обмежувальні стовпці з червоними смужками.

Люди збиралися заздалегідь, адже першій тисячі обіцяли подарункові сертифікати на покупки.

Копирайт изображения Анна Путиліна

У суботу магазин працюватиме з 12 до 22 години. Ще за день до відкриття працював пункт реєстрації учасників черги.

Копирайт изображения Анна Путиліна

Копирайт изображения Iryna Korchevska

Упродовж всього дня 18 серпня діятиме знижка -15% на весь асортимент. На сайті ТРЦ інформували, що окрім відділу одягу, буде працювати ще й відділ з товарами для дому H&M Home.

Копирайт изображения Iryna Korchevska

Копирайт изображения Тетяна Ковальчук

Копирайт изображения LAVINA MALL

Копирайт изображения LAVINA MALL

Площа цього магазину становить 2900 м².

H&M (Hennes&Mauritz) — шведський бренд одягу та косметики, історія якого починається ще в 1947 році.

Компанія має 3000 магазинів в 64 країнах світу.

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