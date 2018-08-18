Помер колишній генсек ООН Кофі Аннан
Колишній генеральний секретар ООН Кофі Аннан помер у віці 80 років. Причину не називають.
Він став генсеком ООН у 1997 році та керував організацією протягом десяти років.
У 2001 році отримав Нобелівську премію миру.
Після того, як він залишив посаду генсека ООН, займався вирішенням конфлікту в Сирії у статусі спецпосланника ООН. Також керував власним фондом та очолював організацію "Старійшини", яку створив Нельсон Мандела.
Кофі Аннан був родом з Гани, народився в аристократичній сім'ї та отримав хорошу освіту - спочатку вдома, а потім в США та Швейцарії.
З 1962 року він працював в різних структурах ООН, в тому числі керував миротворчими місіями організації в Сомалі та під час геноциду в Руанді.
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