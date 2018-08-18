Копирайт изображения Science Photo Library Image caption Неназваних чоловіка і жінку не питали про приналежність до релігії, проте свідки кажуть, що вона була очевидною

Подружжю мусульман було відмовлено у наданні громадянства Швейцарії по тому, як вони відмовилися потискати руки особам протилежної статі під час співбесіди, - повідомляє швейцарська влада.

Це рішення було підтверджено у п'ятницю. Представники швейцарської влади кажуть, що відмова від рукостискання свідчить про небажання інтегруватися і про неповагу до гендерної рівності.

Чоловіку і жінці, співбесіда з якими відбувалася місяць тому, також було важко відповідати на запитання осіб протилежної статі.

Влада Швейцарії твердить, що особи, які претендують на громадянство країни, мають бути готові добре інтегруватися у громаду і продемонструвати прихильність до Швейцарії, її інституцій, і повагу до законного порядку країни.

Імен або інших особистих даних подружжя офіційно не повідомляють, проте місцева преса пише, що вони були із Північної Африки. Водночас офіційні особи підтвердили, що подружжя не змогло виконати критерії для отримання громадянства, по яке вони зверталися у Лозанні.

Мер Лозанни Грегорі Юно заявив агенції AFP, що свобода віросповідання гарантована законами країни, проте "релігійні практики не повинні порушувати закону".

Подружжя не питали щодо їхньої релігійної приналежності, але, які пише місцева преса, ця приналежність була очевидною.

Офіційні представники наголошують, що відмова у наданні громадянства пов'язана не із релігійною приналежністю, а з неповагою до гендерної рівності.

"Конституція і рівність між чоловіком і жінкою є вищими за фанатизм", - заявив Пьєр-Антуан Ільбран, один із членів комісії з надання громадянства, яка провадила співбесіду.

Це не перший випадок, коли відмова від рукостискання викликає запеклі суперечки у Швейцарії.

У 2016 швейцарська школа звільнила двох учнів-мусульман від потреби потискати руки вчителям - чоловікам та жінкам, по тому, як вони відмовилися тиснути руку вчительці.

Повідомлення про це викликало широке невдоволення, і призвело до призупинення процесу отримання громадянства родинами учнів.

У сусідній Франції жінці із Алжиру було відмовлено у громадянстві за відмову потиснути руку представнику влади під час церемонії набуття громадянства.