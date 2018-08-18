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У суботу в Генуї відбуваються похорони 18 жертв катастрофи.

Церемонію відвідають президент Італії Серджіо Маттарелла і прем'єр-міністр Джузеппе Конте.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, наразі лише одна людина залишається зниклою без вісті.

Останньою під завалами зруйнованого мосту була знайдена родина - батько, мати та їхня дочка. Таким чином, загальна кількість жертв катастрофи зросла до 41.

Повідомляють також, що кілька родин відмовилися від церемонії поховання за участю державних діячів, оскільки вважають, що до трагедії призвела бездіяльність влади. Вони ховатимуть своїх загиблих у катастрофі родичів у приватному порядку.

"Багато хто не хоче брати участі у виставі, і я розумію їх", - цитують італійські ЗМІ Мауро Бенццо, капелана генуезького шпиталю Сан Мартіно.

Що робить уряд?

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Руйнування мосту Моранді, через який проходить одна з головних автомагістралей країни, спричинило запеклі суперечки щодо стану інфраструктури країни.

Уряд створив комісію, яка має встановити причини катастрофи. Один з її членів припустив, що розрив арматури може бути "серйозною робочою гіпотезою".

Прем'єр-міністр Джузеппе Конте заявив у п'ятницю про початок процесу розірвання угоди із оператором автостради.

Оператор має 15 днів, аби навести свої аргументи щодо того, що сталося із мостом. У компанії вже заявили, що ретельно виконували свої зобов'язання щодо утримання мосту у належному стані,- проводили щоквартальні обстеження, як цього вимагає закон, а додаткові перевірки здійснювали незалежні експерти.

Що сталося із мостом Моранді?

Міст з'єднує один з найбільших італійських портів, Геную, із автострадою А10 у напрямку до Франції.

Після опівдня 14 серпня велика секція мосту завдовжки у близько 100 метрів обвалилася. На момент катастрофи на мосту були десятки авто, які падали з висоти близько 45 метрів.

Причина несподіваного руйнування мосту залишається невідомою. Незадовго до катастрофи були проведені роботи із укріплення конструкцій мосту. З іншого боку, руйнуванню передувала надзвичайно сильна злива.