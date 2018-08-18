Україна вимагатиме допустити координатора ОБСЄ до журналіста Асєєва - Геращенко
Напередодні російське телебачення показало сюжет за участі українського журналіста Станіслава Асєєва, який зник на початку літа 2017. В інтерв'ю він визнає, що "працював на Головне управління розвідки України".
Вже на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі, що має відбутися 21-22 серпня у Мінську, українська сторона вимагатиме негайно допустити до Станіслава Асєєва координатора ОБСЄ у робочій підгрупі з гуманітарних питань Тоні Фріша, - написала у Facebook перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.
"Бойовики вибили з журналіста Станіслава Асєєва "зізнання в шпигунстві". Цей жах показали по російському пропагандистському ТБ. В мене немає жодних сумнівів, що ці "зізнання" вибивалися під тортурами", - вважає Ірина Геращенко.
Сюжет було показано 17 серпня на телеканалі "Россия-24". В ньому журналіст із Донецька Станіслав Асєєв, який під псевдонімом Васін писав до низки українських ЗМІ ("Радіо Свобода", "Український тиждень") про життя на непідконтрольних Києву територіях Донецької області, говорить таке:
"Стаття, за якою мене обвинувачують за законодавством "ДНР", - "шпигунство". У цьому випадку так, ці обвинувачення я визнаю, я не заперечую й цілком відкрито кажу, що я дійсно працював на Головне управління розвідки України".
Станіслав Асєєв припинив виходити на зв'язок із колегами і рідними на початку червня 2017 року. Родина і друзі побоювалися, що його затримали представники так званої "ДНР". Згодом Ірина Геращенко заявила, що бойовики підтвердили, що Станіслав Асєєв перебуває у них, і що його ім'я внесено до списків на обмін заручниками.
Нині Ірина Геращенко ще раз підтвердила це, зауваживши, що "інше питання, що поки що звільнення заручників заблоковане, й враження, що Кремль не збирається поки що нікого відпускати".
"Радіо Свобода", із яким співпрацював Станіслав Асєєв, заявила, що вважає сумнівними його "зізнання" у шпигунстві.
"Ми ставимо під сумнів обставини цього так званого "зізнання". Ми не маємо жодного уявлення про те, коли, за яких обставин чи примусу воно було зроблене, - заявила речниця "Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода" Джоанна Левісон. - Ми продовжуємо вимагати, щоб Станіслав Асєєв був негайно звільнений з-під варти".
"Радіо свобода" також цитує релігієзнавця Ігоря Козловського, колишнього полоненого і викладача Станіслава Асєєва, який каже, що випадки, коли ув'язнені бойовиками записували зізнання на камеру, не є поодинокими:
"Коли я перебував там, у підвалах, декілька наших бранців також виступали на телебаченні. Я питав їх, чому вони це робили. Вони мені пояснювали, що, по-перше, це було пов'язано з побоюваннями за життя рідних, і боялися за свої життя також. У кожного є своя межа, яку він може витримати".
У червні 2018 року було презентовано збірку дописів Станіслава Асєєва (Васіна) про життя на непідконтрольному Києву Донбасі "Ізоляція". Є припущення, що Станіслава Асєєва утримують саме в "Ізоляції" - колишньому заводі, який було переобладнано у культурний центр. Після того, як Київ втратив контроль над Донецьком, там, за повідомленнями, було утворено тюрму.