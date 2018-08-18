Україна вимагатиме допустити координатора ОБСЄ до журналіста Асєєва - Геращенко

Копирайт изображения UNIAN Image caption У червні 2018 року було презентовано збірку дописів Станіслава Асєєва (Васіна) про життя на непідконтрольному Києву Донбасі "Ізоляція"

Напередодні російське телебачення показало сюжет за участі українського журналіста Станіслава Асєєва, який зник на початку літа 2017. В інтерв'ю він визнає, що "працював на Головне управління розвідки України".

Вже на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі, що має відбутися 21-22 серпня у Мінську, українська сторона вимагатиме негайно допустити до Станіслава Асєєва координатора ОБСЄ у робочій підгрупі з гуманітарних питань Тоні Фріша, - написала у Facebook перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.

"Бойовики вибили з журналіста Станіслава Асєєва "зізнання в шпигунстві". Цей жах показали по російському пропагандистському ТБ. В мене немає жодних сумнівів, що ці "зізнання" вибивалися під тортурами", - вважає Ірина Геращенко.

Сюжет було показано 17 серпня на телеканалі "Россия-24". В ньому журналіст із Донецька Станіслав Асєєв, який під псевдонімом Васін писав до низки українських ЗМІ ("Радіо Свобода", "Український тиждень") про життя на непідконтрольних Києву територіях Донецької області, говорить таке:

"Стаття, за якою мене обвинувачують за законодавством "ДНР", - "шпигунство". У цьому випадку так, ці обвинувачення я визнаю, я не заперечую й цілком відкрито кажу, що я дійсно працював на Головне управління розвідки України".

Станіслав Асєєв припинив виходити на зв'язок із колегами і рідними на початку червня 2017 року. Родина і друзі побоювалися, що його затримали представники так званої "ДНР". Згодом Ірина Геращенко заявила, що бойовики підтвердили, що Станіслав Асєєв перебуває у них, і що його ім'я внесено до списків на обмін заручниками.

Нині Ірина Геращенко ще раз підтвердила це, зауваживши, що "інше питання, що поки що звільнення заручників заблоковане, й враження, що Кремль не збирається поки що нікого відпускати".

"Радіо Свобода", із яким співпрацював Станіслав Асєєв, заявила, що вважає сумнівними його "зізнання" у шпигунстві.

"Ми ставимо під сумнів обставини цього так званого "зізнання". Ми не маємо жодного уявлення про те, коли, за яких обставин чи примусу воно було зроблене, - заявила речниця "Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода" Джоанна Левісон. - Ми продовжуємо вимагати, щоб Станіслав Асєєв був негайно звільнений з-під варти".

"Радіо свобода" також цитує ​релігієзнавця Ігоря Козловського, колишнього полоненого і викладача Станіслава Асєєва, який каже, що випадки, коли ув'язнені бойовиками записували зізнання на камеру, не є поодинокими:

"Коли я перебував там, у підвалах, декілька наших бранців також виступали на телебаченні. Я питав їх, чому вони це робили. Вони мені пояснювали, що, по-перше, це було пов'язано з побоюваннями за життя рідних, і боялися за свої життя також. У кожного є своя межа, яку він може витримати".

У червні 2018 року було презентовано збірку дописів Станіслава Асєєва (Васіна) про життя на непідконтрольному Києву Донбасі "Ізоляція". Є припущення, що Станіслава Асєєва утримують саме в "Ізоляції" - колишньому заводі, який було переобладнано у культурний центр. Після того, як Київ втратив контроль над Донецьком, там, за повідомленнями, було утворено тюрму.