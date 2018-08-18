У єгипетській гробниці знайшли 3200-річний сир

Копирайт изображения University of Catania and Cairo University

Вчені вважають, що у розбитих глиняних глеках із гробниці, якій 3200 років, містився саме сир.

Кілька років тому група вчених досліджувала гробницю Птамеса, високопосадовця часів Давнього Єгипту. Вони знайшли і кілька розбитих глеків.

В одному з них містилася "затверділа біляста маса", очевидно, щось їстівне. Проте вчені не були впевнені, про які саме харчі йшлося.

Нове дослідження ідентифікувало цю масу як сир, якому приблизно 3200 років.

Відкриття є досить важливим, адже до цього не існувало жодних ознак того, що у Давньому Єгипті виробляли сир.

"Проаналізований матеріал є, наверне, найстарішими археологічними рештками сиру, які колись були знайдені", - заявив доктор Енріко Греко із Університету Катанії, який разом із колегами із Каїрського Університету проводив дослідження.

"Ми знаємо, що його було зроблено з овечого і козячого молока, але мені справді важко уявити, яким був смак цього сиру", - заявив вчений.

Копирайт изображения University of Catania and Cairo University

Стародавній сир був "дуже кислим і гострим" - заявив New York Times історик сироваріння і професор хімії Пол Кіндст

Дослідники також знайшли сліди бактерії, яка може викликати бруцельоз, - захворювання, яке може виникати через споживання непастеризованих молочних продуктів.

Симптомами цього захворювання є висока температура, підвищена пітливість, біль у м'язах. Ця хвороба існує і сьогодні.

Гробниця, у якій було знайдено стародавній сир, належала Птамею, меру міста Мемфіс.

Поховання у некрополі поблизу Каїру було вперше знайдено у 1885 році. Але, занесене пісками, воно було заново відкрите у 2010 році.