Путін станцював на весіллі австрійського міністра

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Президент Росії і міністр закордонних справ Австрії станцювали під час суперечливої зупинки Путіна в Австрії на шляху до Німеччини.

Пан Путін подарував нареченій букет і станцював з нею. Весілля відбувалося у землі Штирія, що на Півдні Австрії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Карін Кнайсль вийшла заміж за 65-річного підприємця Вольфганга Майлінгера

53-річна пані Кнайсль взяла шлюб із підприємцем Вольфгангом Майлінгером.

Запрошення російського президента Володимира Путіна на весілля міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсль викликало багато суперечок і критики.

Австрійські опозиційні політики звинуватили пані Кнайсль у зневазі до спільної європейської зовнішньої політики через її вибір гостей на весіллі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кубанський козачий хор таки виступив на весіллі

Карін Кнайсль є безпартійною, але її призначення на посаду міністра закордонних справ відбулося з ініціативи правої Партії свободи - одного із партнерів у нинішній урядовій коаліції в Австрії.

Вона запросила президента Путіна на своє весілля під час його нещодавнього візиту до Австрії.

Відтоді, як стало відомо про згоду російського президента, австрійська преса жваво обговорює цей візит.

Представники опозиційної Зеленої партії навіть закликали міністра подати у відставку після запрошення президента Путіна на весілля, який у австрійському МЗС назвали "суто приватним".

Інші політики також висловили занепокоєння тим, скільки коштуватиме платникам податків візит цього гостя з огляду на усі заходи безпеки.

Копирайт изображения EPA Image caption Гостей весілля охороняли близько 300 поліцейських і 50 спецпризначенців

Російський президент зробив зупинку в Австрії на шляху до Німеччини, де мають відбутися його переговори із канцлером Ангелою Меркель.

Напередодні канцлер заявила, що хотіла б обговорити можливість зустрічі з партнерами по НАТО щодо Сирії. Вона також додала, що "не очікує жодних особливих результатів" від робочої зустрічі у суботу.