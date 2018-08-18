В Одесі пройшов марш за права ЛГБТ - фото

  • 18 серпня 2018

В Одесі за участю понад сотні представників ЛГБТ-спільноти відбувся "Марш рівності".

Одеса Копирайт изображения Олександр Мілюков

Вранці 18 серпня його учасники під 20-метровим райдужним прапором прокрокували Приморським бульваром. Подію посилено охороняли правоохоронці.

Одеса Копирайт изображения Олександр Мілюков
Одеса Копирайт изображения Олександр Мілюков
Одеса Копирайт изображения Олександр Мілюков
Одеса Копирайт изображения Олександр Мілюков
Одеса Копирайт изображения Олександр Мілюков

Прийшли висловити свій протест і противники маршу. Акція обійшлась без сутичок, утім двох чоловіків затримали поліцейські - "за дрібне хуліганство".

Одеса Копирайт изображения Олександр Мілюков
Одеса Копирайт изображения Олександр Мілюков
Одеса Копирайт изображения Олександр Мілюков
Одеса Копирайт изображения Олександр Мілюков

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