В Одесі пройшов марш за права ЛГБТ - фото

В Одесі за участю понад сотні представників ЛГБТ-спільноти відбувся "Марш рівності".

Копирайт изображения Олександр Мілюков

Вранці 18 серпня його учасники під 20-метровим райдужним прапором прокрокували Приморським бульваром. Подію посилено охороняли правоохоронці.

Копирайт изображения Олександр Мілюков

Копирайт изображения Олександр Мілюков

Копирайт изображения Олександр Мілюков

Копирайт изображения Олександр Мілюков

Копирайт изображения Олександр Мілюков

Прийшли висловити свій протест і противники маршу. Акція обійшлась без сутичок, утім двох чоловіків затримали поліцейські - "за дрібне хуліганство".

Копирайт изображения Олександр Мілюков

Копирайт изображения Олександр Мілюков

Копирайт изображения Олександр Мілюков

Копирайт изображения Олександр Мілюков

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