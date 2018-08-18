В Одесі пройшов марш за права ЛГБТ - фото
- 18 серпня 2018
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В Одесі за участю понад сотні представників ЛГБТ-спільноти відбувся "Марш рівності".
Вранці 18 серпня його учасники під 20-метровим райдужним прапором прокрокували Приморським бульваром. Подію посилено охороняли правоохоронці.
Прийшли висловити свій протест і противники маршу. Акція обійшлась без сутичок, утім двох чоловіків затримали поліцейські - "за дрібне хуліганство".
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