Українських військових атакували на Донбасі: є загиблі

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Внаслідок обстрілів позицій українських об'єднаних сил на Донбасі 18 серпня загинули двоє українських військових, ще двоє поранені. Про це повідомляють у штабі операції об'єднаних сил.

За минулу добу українські військові в Донбасі були мішенню 43 обстрілів - з гранатометів, великокаліберних кулеметів, мінометів, озброєння БМП та стрілецької зброї.

"Противник обстріляв із мінометів калібром 120 мм захисників Кримського, а із мінометів калібром 82 мм - захисників Кряківки, Авдіївки та Верхньоторецького", - повідомляють у штабі операції об'єднаних сил.