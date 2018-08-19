Репетиція параду: Бук в'їхав в будівлю бізнес-центру

Копирайт изображения Віктор Мамешин Image caption Самохідний зенітно-ракетний комплекс "Бук" не оминув будівлю бізнес-центра

Увечері в суботу в Києві зенітно-ракетний комплекс "Бук", що повертався з репетиції параду до Дня незалежності України, в'їхав в будівлю бізнес-центру "Астарта".

Відеозаписи та фотографії незвичайної ДТП поширили користувачі соцмереж.

На одному з відео зафіксовано, як перехожі біля бізнес-центру, розташованого на Подолі, фотографують та знімають військову техніку, коли "Бук" несподівано з'їжджає з дороги в їхню сторону.

Постраждалих внаслідок інциденту немає.

Як повідомляє прес-служба міністерства оборони, 18 серпня на Хрещатику пройшло перше тренування проведення параду, за участю 4,5 тисячі військових та 250 одиниць військової техніки. Друге та третє тренування пройдуть в центрі Києва 20 та 22 серпня.

В параді до Дня незалежності очікується участь 300 військовослужбовців з 18 країн світу.

Копирайт изображения Міністерство оборони України

Копирайт изображения Міністерство оборони України