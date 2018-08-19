Великий потоп: як автомобілі плавали у центрі Києва
Увечері 18 серпня деякі центральні вулиці Києва внаслідок потужної зливи знову частково опинилися під водою.
Найбільше від стихії потерпав район станції метро "Палац спорту" біля торгового центру "Гулівер", де водіям довелося докладати зусиль, аби вивести автомобілі з потоків води та багнюки.
Вражаючими фото наслідків стихії в центрі Києва поділився з BBC News Україна фотограф Володимир Бугаєнко.
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В Українському гідрометцентрі інформують, що не варто очікувати суттєвого покращення погодних умов в Києві у неділю 19 серпня.
У столиці пройдуть короткочасні дощі, гроза, можливі підтоплення, град та шквали.
Фото Володимира Бугаєнка. Instagram @vladimirbugaenko.