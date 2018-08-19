Юрист Білого дому співпрацює зі слідством у справі про зв'язки з Росією

Копирайт изображения Reuters Image caption Нещодавно Дональд Трамп заявив, що він наказав юристу бути відвертим зі слідством.

Головний юрисконсульт Білого дому Дональд Макгалі "щільно співпрацює" зі спеціальною комісією, яка розслідує втручання Росії у президентські вибори США, повідомляє New York Times.

За останні дев'ять місяців пан Макгалі провів 30 годин, даючи показання спецпрокурору Роберту Мюллеру. Нещодавно Дональд Трамп заявив, що він наказав юристу бути відвертим зі слідством.

На чолі спецкомісії пан Мюллер розслідує можливі зв'язки між російською владою та передвиборчим штабом Трампа під час президентської гонки 2016 року.

І Росія, і Трамп категорично заперечують будь-яке співробітництво. Президент США неодноразово називав розслідування Мюллера "полюванням на відьом".

Про що написала NYT?

Посилаючись на десятки колишніх і чинних співробітників Білого дому, NYT пише, що пан Макгалі провів зі слідчими десятки годин і в подробицях розповів про те, що вони обговорювали з президентом Трампом наодинці.

За словами видання, надану паном Макганном інформацію не могли отримати з будь-якого іншого джерела, а тому є цінною.

Наприклад, пан Макгалі описав, що саме говорив і що робив пан Трамп, коли звільняв директора ФБР Джеймса Комі. Або наскільки сильно президент хотів, щоб розслідування очолювала віддана йому людина. Пан Макгалі згадав, як пан Трамп кілька разів переконував призначеного їм міністра юстиції Джеффа Сешнса взяти ситуацію під свій контроль.

Крім розслідування можливих зв'язків з російським істеблішментом, спецкомісія також хоче з'ясувати, чи намагався Дональд Трамп перешкодити правосуддю. Наприклад, у липні пан Трамп вимагав від пана Сешнса звільнити Роберта Мюллера і "негайно припинити розслідування".

Проте джерело, близьке до слідства, повідомило агентству Reuters, що інформація від Дональда Макгалі, не містить нічого, що можна було б інкримінувати президенту.

Чи є що сказати Трампу?

Після публікації звіту Президент Трамп підтвердив у своєму твіті, що дав добро пану Макганну й іншим співробітникам Білого дому на "повномасштабну співпрацю зі спеціальною комісією".

Адвокат самого пана Макгалі заявив у суботу, що його клієнт "відповідає на питання спеціальної комісії повно і чесно".

У своїй статті газета New York Times зазначає, що це дуже рідкісний випадок, коли юрист такий відвертий зі слідчими, але не виключено, що мотивацією для нього став страх покарання за рішення Білого дому, які можна інтерпретувати як перешкоду правосуддю.

Копирайт изображения Reuters Image caption Президент Трамп критикує розслідування Мюллера та заперечує будь-які порушення

У неділю Дональд Трамп розкритикував газету, назвавши її статтю фальшивкою, оскільки там висловлювалося припущення, що пан Макгалі міг поділитися інформацією щодо пана Трампа.

У чому полягає розслідування ролі Росії?

Спецпрокурор Роберт Мюллер планує встановити, чи вступили представники виборчої кампанії Трампа в змову з Росією, аби вплинути на результат президентських виборів у США.

У 2016 році ЦРУ встановило, що Росія використовувала серію хакерських нападів, скоєних за підтримки влади, а також поширювала в соцмережах фальшиві новинні історії, аби перешкодити Гілларі Клінтон здобути перемогу на виборах.

Звинувачення пред'явили 32 особам, у тому числі чотирьом членам передвиборчого штабу пана Трампа і 25 громадянам Росії.

Колишній очільник виборчої кампанії пана Трампа Пол Манафорт став першим, хто потрапив під суд через розслідування пана Мюллера. Однак звинувачення на його адресу стосуються ухилення від податків і відмивання грошей під час роботи політичним консультантом українського керівництва.