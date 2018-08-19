У Новій Зеландії міністр поїхала народжувати на велосипеді

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Вагітна міністр Нової Зеландії у справах жінок вирушила до пологового будинку на велосипеді, оскільки, за її словами, в машині просто не вистачило місця.

Представниця партії Зелених Джулі Джентер показала фотографії в Instagram, на яких вона разом зі своїм партнером насолоджується велосипедною прогулянкою в неділю вранці.

Не виключено, що прикладом для Джулі стала прем'єр-міністр країни Джасінда Ардерн, що стала вже другою в світі жінкою-керівником, яка вирішила поєднати роботу з материнством. До речі, і Джулі, і Джасінда народжували в громадській міській лікарні Окленда.

38-річна пані Джентер за сумісництвом виконує ще й обов'язки помічника міністра транспорту, а ще її знають як любительку їздити на велосипеді.

"Ну ось, момент настав, побажайте мені удачі! - написала вона, звертаючись до своїх підписників. - Ми з моїм партнером вибрали велосипеди, тому що в машині не було місця для групи підтримки, але зате це підняло мені настрій!"

Подорож на велосипедах з електромотором була під гірку, тому досвідчена велосипедистка Джулі навіть пожартувала: "в останні тижні потрібно було б частіше забиратися на велосипед, щоб ініціювати пологи!"

Міністр йде у відпустку на три місяці після пологів, а ще вона приєдналася до числа жінок-політиків, які не бояться поєднувати кар'єру з материнством.

Перша жінка-парламентарій Нової Зеландії народила дитину, перебуваючи на посаді, в 1970 році. У 1983 році інша жінка-політик вперше погодувала немовля грудним молоком на робочому місці.

У 2016 році в Австралії змінили законодавство, щоб дозволити матерям-парламентаріям годувати грудьми або з пляшечки у Палаті представників.

Нещодавно члени Європарламенту від Швеції та Італії привернули увагу всього світу, коли голосували з дітьми на руках.