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Вночі у центрі Харкова коло будівлі міської ради невідомий відкрив стрілянину, повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Інформація про постріли надійшла до правоохоронців близько 00:37 в ніч на понеділок. На місце вирушив наряд патрульної служби.

"Поліцейські побачили біля будівлі міськради пораненого охоронця, поруч стояв чоловік, який почав стріляти по патрульним. Одна з куль поранила поліцейського", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські у відповідь застосували табельну вогнепальну зброю та "знешкодили нападника", пояснює начальник головного управління нацполіції в Харківській області Олег Бех.

"В результаті події до лікарні з вогнепальними пораненнями були доставлені охоронець міськради та поліцейський. Не зважаючи на зусилля медиків правоохоронець помер. Інший поранений знаходиться у стабільному тяжкому стані", - додають в поліції.

Наразі триває слідство. Відкрито провадження за статтями про умисне вбивство та посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Копирайт изображения hk.npu.gov.ua

Наразі триває слідство. Відкрито провадження за статтями про умисне вбивство та посягання на життя працівника правоохоронного органу.

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