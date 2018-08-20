"Я літаю від щастя": сім'ї з КНДР і Південної Кореї зустрінуться вперше за 60 років

Копирайт изображения EPA Image caption Лі Чун Чжа з фотографією свого весілля, яку вона хоче віддати своїм родичам з Північної Кореї

Група людей похилого віку з Південної Кореї прибула до Північної Кореї, щоб зустріти рідних, яких вони не бачили від самої війни 1950-1953 років.

Війна розділила Корейський півострів, а люди, які жили на півночі, не змогли переїхати.

Дві Кореї, які технічно досі перебувають в стані війні, організовували зустрічі і раніше, але ця - перша за три роки.

Мешканців Південної Кореї, які побачать рідних, обирали через лотерею. Найстарша жінка, яка отримала унікальну можливість, має 101 рік.

Хто поїхав?

Для зустрічі з кожної сторони обрали по сотні людей.

Деякі не поїхали після того, як дізнались, що родичі, яких вони сподівалися побачити, вже померли, тому загалом у акції візьмуть участь 83 людини з Північної Кореї та 89 - з Півдня.

92-річна Лі Кеум Сьом сказала журналістам, що вона збирається побачити сина вперше з кінця війни.

"Я ніколи не думала, що цей день прийде, - сказала вона AFP. - Я навіть не знала, він живий, чи ні".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Для багатьох з тих, хто візьме участь у зустрічі, це останній шанс побачити рідних

Мун Нюн Сук каже, що збирається побачити молодших сестер.

"Мені більше 90 років, тому я не знаю, скільки ще проживу, - каже вона. - Я дуже рада, що цього разу вибрали мене, я просто літаю від щастя".

Чому ці зустрічі такі важливі?

Корейська війна розділила мільйони людей.

Ці короткі зустрічі, ймовірно, останній і єдиний час для багатьох побачити втрачених рідних.

Протягом багатьох років, в періоди відносного спокою, дві Кореї відбирали групи людей, щоб вони відвідали один одного. За останні 18 років було 20 таких зустрічей.

Копирайт изображения EPA Image caption Багато з тих, кого розділила війна, вже дуже старі

Але оскільки ті, хто пам'ятає війну, старіють, часу все менше.

Останнє возз'єднання між братами та сестрами, батьками і дітьми, чоловіками та дружинами було надзвичайно емоційним.

Як відбуваються побачення?

Мешканці Південної Кореї їдуть автобусом через кордон до туристичного курорту Маунт Кумганг.

Вони проведуть три дні в Північній Кореї, а зі своїми родичами зможуть бачитися лише кілька годин на день - всього 11 годин. Більшість їхніх візитів будуть контролювати.

Багато хто приносить подарунки - одяг, ліки та їжу для своїх родичів з набагато більш бідної Півночі.

"Я підготував для нього деякі ліки, в тому числі таблетки від головного болю, харчові добавки, а також дещо для щоденного використання", - повідомив Reuters 76-річний Лі Су Нам, який повинен зустріти свого старшого брата.

Кілька лікарів та медсестер подорожують разом з групою для створення надзвичайного медичного центру для людей похилого віку.

Чому зустрічі поновили?

Такі події, яким сприяє Червоний Хрест, проходять після історичної зустрічі між лідером Північної Кореї Кім Чен Ином та президентом Південної Кореї Мун Чже Іном на кордоні в квітні.

Вдруге обидва лідери зустрілися в травні, де вони погодились відновити сімейні зустрічі. Очікується, що вони зустрінуться ще раз у найближчі тижні.

Південна Корея також брала активну участь у спробі стати посередником в перемовинах між Пхеньяном і Вашингтоном.

У червні Кім Чен Ин зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Сінгапурі, де вони пообіцяли працювати над питаннями ядерного роззброєння, хоча існують сумніви щодо того, наскільки щирою є Північ у своїх обіцянках.

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