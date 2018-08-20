Пара британців чудом врятувалася з Uber, який звалився в море в Каннах
Двоє британців врятувалися з автомобіля Uber, що в'їхав в море на Французькій Рив'єрі.
Записи показали, що авто Citroen DS5 частково затонув в трьох метрах від порту П'єр Канто в Каннах.
31-річний пасажир Нік Крістофору зумів відкрити двері і відплисти на безпечну відстань після того, як автомобіль впав з причалу.
Пізніше він зміг знайти другого пасажира - Софію Тун.
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"Однієї хвилин я їхав на задньому сидінні Uber додому, а наступної вже був у морі, - сказав пан Крістофору газеті Sun. - Мені вдалося відкрити двері автомобіля і виплисти на поверхню, щоб знайти інших. Якби я цього не зумів зробити, ми були б 100% мертві".
Uber заявив, що водій, який також зумів врятуватись, але "більше не зможе" співпрацювати з компанією.
Водій пройшов перевірку на алкогольне сп'яніння, але виявився тверезим.
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