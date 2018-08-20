Пара британців чудом врятувалася з Uber, який звалився в море в Каннах

Копирайт изображения Reuters

Двоє британців врятувалися з автомобіля Uber, що в'їхав в море на Французькій Рив'єрі.

Записи показали, що авто Citroen DS5 частково затонув в трьох метрах від порту П'єр Канто в Каннах.

31-річний пасажир Нік Крістофору зумів відкрити двері і відплисти на безпечну відстань після того, як автомобіль впав з причалу.

Пізніше він зміг знайти другого пасажира - Софію Тун.

"Однієї хвилин я їхав на задньому сидінні Uber додому, а наступної вже був у морі, - сказав пан Крістофору газеті Sun. - Мені вдалося відкрити двері автомобіля і виплисти на поверхню, щоб знайти інших. Якби я цього не зумів зробити, ми були б 100% мертві".

Uber заявив, що водій, який також зумів врятуватись, але "більше не зможе" співпрацювати з компанією.

Водій пройшов перевірку на алкогольне сп'яніння, але виявився тверезим.

Хочете отримувати найважливіші статті в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.