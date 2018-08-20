Київ готується до параду: які вулиці перекриють

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У зв'язку з репетицією військового параду до Дня незалежності в Києві перекриють низку центральних вулиць і призупинять деякі маршрути громадського транспорту 20 та 22 серпня.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

В ці дні буде також заборонено паркування та не працюватимуть паркувальні майданчики у місцях підготовки та проведення урочистих заходів.

Який транспорт призупинять?

З 15:00 20 та 22 серпня призупинять маршрути:

автобусів №№ 2, 5, 7, 14, 20, 23, 24, 32, 47, 69, 90, 114, 118, 119, 166, 182, 228, 433, 500, 537

тролейбусів №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 19Д, 23, 26, 33, 40, 40к

трамваїв № 18

Крім того, з 19:00 до кінця проїзду техніки призупинять рух маршрутів

автобусів №№ 7, 53, 69, 72, 115, 119, 181, 228, 500

тролейбусів №№ 5, 7, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 19Д, 23, 33, 92Н, 93Н

трамваїв №№ 11, 12, 16, 18, 19

Які вулиці перекриють до параду?

20 серпня та 22 серпня з 18:45 до закінчення тренувань рух транспорту заборонять: на вул. Великій Васильківській (на ділянці від вул. Жилянської до вул. Хрещатик) - Бессарабській площі - вул. Хрещатик - Майдані Незалежності - вул. Хрещатик до Європейської площі.

Також з із 17:45 до закінчення тренувань тимчасового обмежать проїзд транспорту на ділянці, по якій техніка буде прямувати до місця тренувань.

Це вулиці Маршала Рибалка - вул. В'ячеслава Чорновола - виїзд на просп. Перемоги зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту - проспект Перемоги (зустрічною смугою) - площа Перемоги (зустрічною смугою) - вул. Старовокзальна - вул. Жилянська;

Обмежать рух транспорту на безпосередньому місці тренувань за маршрутом: Європейська площа - Володимирський узвіз - вул. Петра Сагайдачного - вул. Андріївська (частина гусеничної та колісної техніки) та Боричів узвіз (зустрічною смугою) (частина гусеничної та колісної техніки) - вул. Набережно-Хрещатицька (зустрічною смугою) - вул. Нижній Вал - Глибочицький проїзд - вул. В. Чорновола - просп. Перемоги на зустрічній смузі лівіше Повітрофлотського мосту - проспект Перемоги (на зустрічній смузі) - площа Перемоги (на зустрічній смузі) - вул. Старовокзальна - вул. Жилянська;

А також після тренування за маршрутом: Європейська площа - Володимирський узвіз - вул. Сагайдачного - вул. Андріївська (частина гусеничної та колісної техніки) та Боричів узвіз (на смузі зустрічного руху) (частина гусеничної та колісної техніки) - вул. Набережно-Хрещатицька (зустрічною смугою) - вул. Нижній Вал - Глибочицький проїзд - вул. В. Чорновола - вул. Маршала Рибалка - парк військової частини А0222;

під час проходження військової техніки до місця проведення тренувань за маршрутом (колона № 2, колісна техніка): аеродром «Святошин» - вул. Академіка Туполєва - вул. Стеценка - вул. Д. Щербаківського - проспект Перемоги - площа Перемоги - вул. Старовокзальна - вул. Жилянська;

під час проведення тренувань за маршрутом: Європейська площа - Петровська алея - Паркова дорога - Дніпровський узвіз - Набережне шосе - вул. Набережно-Хрещатицька - вул. Нижній Вал - Глибочицький проїзд - вул. В. Чорновола - проспект Перемоги (зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту) - проспект Перемоги (зустрічною смугою) - площа Перемоги (зустрічною смугою) - вул. Старовокзальна - вул. Жилянська;

після тренування за маршрутом: Європейська площа - Петровська алея - Паркова дорога - Дніпровський узвіз - Набережне шосе - вул. Набережно-Хрещатицька - вул. Нижній Вал - Глибочицький проїзд -вул. В. Чорновола - проспект Перемоги - вул. Академіка Туполєва - аеродром "Святошин".

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