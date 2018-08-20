Нападник на мерію Харкова був п'яний: всі деталі нічної стрілянини

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Чоловік, якого підозрюють в нічній стрілянині в Харківській міській раді, був напідпитку та намагався вбити ще щонайменше трьох людей.

Про попередні результати слідства розповів на брифінгу начальник головного управління нацполіції в Харківській області Олег Бех.

Інцидент, внаслідок якого загинув поліцейський та був важко поранений охоронець Харківської мерії, стався близько 00:37 в ніч на понеділок. Отримавши інформацію про постріли, на місце вирушив наряд патрульної служби.

Коли вони прибули, то на першому поверсі мерії знайшли важко пораненого охоронця та підозрюваного. Попри вимогу скласти зброю, чоловік рушив на поліцейського та відкрив вогонь.

Поліцейський - 29-річний інспектор патрульної поліції Дмитро Кірієнко - отримав два поранення, в тому числі в груди. В результаті, не приходячи до тями, патрульний помер у швидкій.

Поранений охоронець досі в тяжкому стані.

"Він прооперований, втратив один орган і хребець. Він в реанімації. Сподіваюсь, що зможемо з ним поспілкуватись найближчим часом, але поки що він в тяжкому стані", - зазначив Бех.

Самого нападника поліція важко поранила, він помер на місці від отриманих травм.

Подробиці нападу

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Проаналізувавши записи камер спостереження та опитавши свідків, поліція виявила, що в той день в мерії було всього три охоронці. Двоє з них, в тому числі постраждалий, почули звуки, схожі на вибухи петард.

Вони вийшли подивитись, що відбувається, і відкрили двері мерії. Нападник почав стріляти, поранивши одного з охоронців. Другий встиг втекти і попередити колегу.

"Фігурант зайшов до мерії, почав шукати обох охоронців, щоб також ліквідувати цих осіб. Він обшукав перший поверх, весь другий поверх, шукаючи їх, а коли знайти не зміг, спустився на перший поверх, де зустрівся з представниками патрульної поліції", - розповів Бех.

Перш ніж потрапити в мерію, чоловік стріляв по будівлі. Крім того, він обстріляв автомобіль Skoda, що саме проїжджав повз.

На місці інциденту знайшли 26 гільз.

"На місці події вилучено два пістолети - це були світло-шумові пістолети, які переробили в бойові. Гільзи, виявлені на місці події, також переробили кустарним шляхом", - додали в поліції.

Що відомо про нападника

Особу нападника в поліції не готові назвати остаточно.

За попередніми даними, це місцевий мешканець 1959 року народження. На вигляд чоловіку приблизно 50 років, він спортивної тілобудови.

Попередні результати експертизи виявили, що він, ймовірно, був напідпитку.

"Попередньо в крові знайдено понад 2 проміле алкоголю. Можливо, 2,4. Ми чекаємо висновок. Ну те, що він був під дією алкогольних напоїв чи наркотичних засобів - це підтверджую", - зазначив Бех.

Наразі відкрито три кримінальні провадження за статтями: вбивство працівника правоохоронного органу, замах на життя двох і більше осіб, посягання на життя працівника поліції.

Мотиви нападника поки незрозумілі.

Поліція вивчає три версії - помста міській владі за якісь дії, вчинені щодо нападника або його родини, психічні відхилення, посилені вживанням алкоголю чи наркотиків, або ж хуліганські мотиви.

Бех додав, що "дуже багато запитань до охоронця, який з якоїсь причини відкрив двері міської ради".

Слідчі окремо дадуть оцінку цьому питанню, зазначив очільник місцевої поліції.

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