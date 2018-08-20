Копирайт изображения AFP Image caption Ультрас "Лаціо" мають репутацію хуліганів, расистів та антисемітів

Ультрас римського футбольного клубу "Лаціо" розповсюджують звернення, в якому наголошують, що жінкам треба заборонити відвідувати "священну" трибуну Curva Nord на Олімпійському стадіоні в Римі.

В цьому зверненні наголошується, що жінки мають знаходитися на інших трибунах стадіону і взагалі не повинні займати місця у перших десяти рядах Curva Nord.

"Ті, хто обирає стадіон як альтернативу безтурботному та романтичному дню у Вілла Боргезе (римський ландшафтний парк), мають йти в інші частини", - говориться у зверненні.

Під зверненням стоїть підпис "Diretitivo Diabolik Pluto" - це один з лідерів групи ультрас "Лаціо", відомої як Irreducibili.

Ультрас "Лаціо" мають репутацію хуліганів, антисемітів та расистів.

Раніше "Лаціо" оштрафували, після того як фани клубу демонстрували антисемітські наклейки, на яких жертву Голокосту Анну Франк зобразили в футболці їхнього одвічного ворога - клубу "Рома".

Копирайт изображения Getty Images Image caption У жовтні 2017 року футболісти "Лаціо" грали у футболках із портретом Анни Франк та закликом проти антисемітизму, аби покращити репутацію клубу

У жовтні 2017 року футболісти "Лаціо" грали у футболках із портретом Анни Франк та закликом проти антисемітизму, аби покращити репутацію клубу після витівок ультрас.