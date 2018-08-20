Британку врятували у морі через 10 годин після падіння з круїзного судна

Image caption 46-річну британку врятували після 10 годин знаходження у відкритому морі

Жінку з Британії врятували в Адріатичному морі через 10 годин після падіння з круїзного корабля. Про це повідомила берегова охорона Хорватії.

Чиновники зазначили, що жінка впала з судна близько опівночі в суботу.

Місцеві ЗМІ повідомили, що її звуть Кей Лонгстафф.

Після того, як жінка залишила патрульний катер берегової охорони, вона сказала журналістам з хорватського каналу HRT, що їй "дуже пощастило бути живою" і подякувала хорватським рятувальникам.

"Я була у воді протягом 10 годин, так що ці чудові хлопці врятували мене", - зазначила пані Лонгстафф.

Потім її доставили в лікарню в хорватському місті Пула.

Капітан рятувального судна, Ловро Орешкович, заявив, що жінку знайшли у морі "виснаженою" в 97 км від узбережжя, і додав: "Ми дуже раділи, що врятували людське життя".

Копирайт изображения Norwegian Cruise Line Image caption Жінка впала з круїзного судна Norwegian Cruise Line в Адріатичному морі

Представник міністерства морських справ Хорватії Давід Радаш заявив, що рятувальники змогли дізнатися точну хвилину, коли пані Лонгстафф впала у воду, перевіривши камери відеоспостереження круїзного судна.

"Через те, що вони знали час, вони змогли дізнатися точну позицію корабля", - сказав він британській газеті The Sun.

У заяві круїзної компанії Norwegian Cruise Line повідомляється, що жінка впала з корабля на морському шляху від Варгароли до Венеції.

"Ми дуже раді, що гостя, яка проживає у Великій Британії, зараз знаходиться в безпеці і скоро возз'єднається з друзями та родиною", - зазначили в компанії.