Британку врятували у морі через 10 годин після падіння з круїзного судна
Жінку з Британії врятували в Адріатичному морі через 10 годин після падіння з круїзного корабля. Про це повідомила берегова охорона Хорватії.
Чиновники зазначили, що жінка впала з судна близько опівночі в суботу.
Місцеві ЗМІ повідомили, що її звуть Кей Лонгстафф.
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Після того, як жінка залишила патрульний катер берегової охорони, вона сказала журналістам з хорватського каналу HRT, що їй "дуже пощастило бути живою" і подякувала хорватським рятувальникам.
"Я була у воді протягом 10 годин, так що ці чудові хлопці врятували мене", - зазначила пані Лонгстафф.
Потім її доставили в лікарню в хорватському місті Пула.
Капітан рятувального судна, Ловро Орешкович, заявив, що жінку знайшли у морі "виснаженою" в 97 км від узбережжя, і додав: "Ми дуже раділи, що врятували людське життя".
Представник міністерства морських справ Хорватії Давід Радаш заявив, що рятувальники змогли дізнатися точну хвилину, коли пані Лонгстафф впала у воду, перевіривши камери відеоспостереження круїзного судна.
"Через те, що вони знали час, вони змогли дізнатися точну позицію корабля", - сказав він британській газеті The Sun.
У заяві круїзної компанії Norwegian Cruise Line повідомляється, що жінка впала з корабля на морському шляху від Варгароли до Венеції.
"Ми дуже раді, що гостя, яка проживає у Великій Британії, зараз знаходиться в безпеці і скоро возз'єднається з друзями та родиною", - зазначили в компанії.