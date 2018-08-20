Потопи у Києві "пов'язані зі зміною клімату і триватимуть"

Копирайт изображения VLADIMIR BUGAENKO Image caption В ніч з 18 на 19 серпня в район торгового центра "Гулівер" зійшов потік води глибиною 40 см. Деякі автомобілі полавали в потоках води та багнюки

Регулярні підтоплення в Києві пов'язані, в першу чергу зі змінами клімату. Про це оголосили на прес-брифінгу Київської міської державної адміністрації щодо наслідків негоди у столиці.

"Наші консультації з метеорологами говорять про те, що відбувається зміна клімату, і Київ та Україна - не виключення. Такі залпові зливи не будуть вже надзвичайною подією. Ми повинні готуватися, це буде регулярно, однією з ознак літньої пори року", - повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, потік води який зійшов в район торгового центру "Гулівер" з бульварі Лесі Українки в ніч з 18 на 19 серпня - "горна річка" - сягав 40 см у глибину, тому дренажна система не справилася, а воду з торгового центру викачують досі.

За словами пана Пантелеєва, в КМДА визнають неспроможність системи прийняття стоків справлятися з такими потоками води, тому опрацьовують її модернізацію.

Також міська влада аналізуватиме наслідки зменшення "природних приймачів" - зелених зон - на ситуацію з підтопленнями, працює над переробкою дренажної системи на станції метро "Лівобережна", випробовує нові насосні станції для станції метро "Дорогожичі", інспектує здатність торгових центрів справитися з наслідками негоди.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Підземні торгові центри регулярно стають жертвами негоди

Водночас чиновник наголосив, що реакція міської влади та комунальних служб на такі події - "на непоганому рівні", для ліквідації наслідків залучають 50 одиниць техніки та 100 працівників рятувальних служб, тисячу працівників та 300 одиниць техніки комунальних служб. "З реагуванням на наслідки негоди ми справляємося", - наголосив він.

Петро Пантелеєв повідомив, що також встановлено причину провалу асфальту на вулиці Антоновича.

"Там відбувалася прокладка теплових мереж, були вириті котловани і потрапляння потоку води в котловани спричинило пошкодження покриття. Котловани були підготовлені забудовниками, опрацьовують кошторис, який виставлять винуватцям", - зазначив чиновник.

Копирайт изображения ROMAN YANKIVSKIY Image caption Провал асфальту на вулиці Антоновича викликав хвилю критики на адресу міської влади

В КМДА також заперечили можливість водіїв, чиї автомобілі постраждали внаслідок стихії, позиватися до міської влади.

"Є загальна практика страхових випадків. Ми переконані, що ці події зі зливами - є форс-мажорними обставинами та не передбачаємо відшкодування. Але ми попереджаємо про складні погодні умови. Будемо попереджати про вулиці, які можуть бути підтопленими", - зазначив пан Пантелеєв.