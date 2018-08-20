Суд Росії дав українцю 2 роки за прихильність до "Правого сектору"

Копирайт изображения sledcom.ru Image caption Фото Романа Терновського на сайті Слідчого комітету Росії

У Росії набув чинності вирок українцю Роману Терновському, якого засудили за пропаганду та прихильність до "Правого сектору", повідомив Слідчий комітет Росії.

"Терновський в складі учасників організації "Правий сектор" неодноразово брав участь в пікетах, мітингах та інших суспільно-масових заходах на території України", - ідеться у повідомленні.

Його засудили до двох років та трьох місяців ув'язнення.

Враховуючи час, проведений у СІЗО, Терновському ще треба провести за ґратами півтора року.

Терновського затримали у Росії в жовтні 2017 року. Його засудили за статтею про "участь у діяльності екстремістської організації".

Ця участь полягала у тому, що він, за версією слідства, у 2015-2016 роках займався виготовленням та поширенням символіки "Правого сектору".

"Правий сектор" у Росії вважають екстремістською організацією, він заборонений рішенням Верховного суду.

У повідомленні Слідчого комітету вказують, що Терновський 15 лютого 2016 року брав участь у транспортній блокаді транспорту з Росії під назвою "Медвежа блокада".

Серед інших обвинувачень українцю - участь у пікеті свята День Росії у генконсульстві РФ у Харкові, а також пропаганда "Правого сектору" в мережі інтернет.

Українські ЗМІ знайшли рішення Первомайського райсуду Ростова-на-Дону, яке свідчить, що Романа Терновського засудили 28 червня 2018 року.

Копирайт изображения Sledсom.ru Image caption Роман Терновський в Україні - другий зліва. Фото Слідчого комітету

Справа щодо українця надійшла до суду всього за два тижні до вироку - 14 червня.

Раніше речник "Правого сектору" Артем Скоропадський повідомляв українським ЗМІ, що Терновський був прихильником їхньої організації, але членом не був.

"Він був біля наших харківських "правосєків", був те, що називається прихильником. Наскільки мені відомо, членом партії, членом організації він не був, але допомагав", - заявив пан Скоропадський.

Він також уточнив, що зв'язку з Терновським не було з осені 2016 року.

Організація "Правий сектор" на чолі з Дмитром Ярошем стала відомою наприкінці Євромайдану та брала активну участь у подіях на сході України.

Проте партія "Правий сектор" на виборах 2014 року не подолала прохідний бар'єр та не потрапила до парламенту. Згодом з організації пішов її лідер Дмитро Ярош.