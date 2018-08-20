Україна стала лідером у Європі за кількістю хворих на кір - ВООЗ
Кількість випадків захворюваності на кір у Європі б'є рекорди, а Україна - європейський лідер, повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я.
Ще рік тому Україна була на третьому місці.
Понад 41 тисяча людей інфікувались хворобою за перше півріччя 2018 року, у результаті чого зафіксували 37 смертей.
Минулого року в Європі було 23 927 випадків захворювання, а 2016 року - 5273.
Експерти вказують, що причиною стрімкого поширення кору є падіння рівня вакцинації.
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Навіть в Англії цього року зафіксували 807 випадків кору. Це переважно люди, які заразились під час подорожей до країн континенту, де стрімко поширюється хвороба.
Кір є дуже заразною хворобою та поширюється повітряно-крапельним шляхом.
Вакцина MMR може запобігти інфекції, проте вакцинацію дискредитували дослідження, що показали можливий зв'язок вакцини з розвитком аутизму.
У Британії рекомендують всім дітям перше щеплення в однорічному віці, а друге - перед початком навчання в школі.
Україна - лідер
Україна є європейським лідером за захворюваністю на кір. За даними ВООЗ, за перше півріччя на кір тут захворіли 23 тисячі людей - більша частина усіх європейських хворих.
Ріст захворювання в Україні вражає найбільше, адже тут за півроку вже захворіло у шість разів більше, ніж за весь минулий рік.
Ще шість країн Європи мали понад тисячу інфікованих: Франція, Грузія, Греція, Італія, Росія та Сербія.
У всіх цих країнах медики фіксували смерті від кору, а найбільше померлих у Сербії - 14.
У ВООЗ заявили, про часткове повернення кору і недоімунізовані люди є вразливими для хвороби, незалежно від місця життя. Там наполягають, що кожна країна має підвищувати охоплення щепленнями та закривати "імунні ями".
За даними ВООЗ, у 2017 році кількість випадків захворювання на кір у Європі зросла на 400%.
Тоді Україна була третьою у Європі за кількістю хворих.
Серед країн, які постраждали від кору найбільше, були Румунія з 5562 випадками захворювання, Італія з 5006 випадками та Україна з 4767 випадками.