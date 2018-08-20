Подих автокефалії: архімандрит РПЦ розповів, коли з'явиться Томос

Копирайт изображения UNIAN Image caption Архімандрит Кирило наразі переважно займається викладацькою діяльністю

Найімовірніше Томос щодо надання автокефалії українській православній церкві від Вселенського патріарха може з'явитись вже 10 вересня. Про це у Києві розповів архімандрит РПЦ Кирило Говорун.

Архімандрит Кирило керував відділом зовнішніх зв'язків УПЦ МП, а з 2009 року деякий час у Москві працював у розпорядженні патріарха РПЦ, займав високі посади. У 2014 році він покинув Росію і більше туди не повертався. Останніми роками знаний богослов викладає у США.

У Києві пан Говорун презентував власну книгу та прочитав публічну лекцію "Після Томосу", в якій розповів про останні подробиці процесу надання українській церкві автокефалії.

Про можливість швидкого створення канонічної і незалежної від Російської православної церкви помісної української церкви у квітні 2018 року заявив президент Петро Порошенко.

Про це він розповів після зустрічі з Вселенським патріархом Варфоломієм, який і має видати Томос щодо автокефалії.

Згодом український парламент, а також архієреї наразі неканонічних УПЦ Київського патріархату і УАПЦ також звернулись з проханням щодо автокефалії до Константинополя.

Під зверненням також є кілька підписів представників УПЦ Московського патріархату, яка офіційно засудила можливість надання автокефалії невизнаним українським церквам.

Наприкінці квітня 2018 року стало відомо, що Вселенський патріарх запустив процедуру надання автокефалії.

Вирішене питання?

"Головна хороша новина - питання про автокефалію тієї частини української церкви, яка захоче цього, вже вирішене", - розповів архімандрит Кирило.

За його словами, надання автокефалії та видання Томосу щодо цього вже на фінальній стадії.

Згідно з його інформацією, останніми важливими у цьому процесі будуть події кінця серпня - початку вересня.

Зокрема, це буде візит до Вселенського патріарха Варфоломія голови РПЦ Кирила 31 серпня. Потім українське питання мають обговорити на синаксі Константинопольського патріархату 1-3 вересня, а підписати Томос мають під час засідання священного синоду 10 вересня.

Синакс - це збір усіх ієрархів Константинопольського патріархату для вирішення найважливіших і найбільш нагальних питань церкви. Останній раз він збирався в 2015 році.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Архімандрит Кирило раніше стверджував, що Томос про надання автокефалії вже написаний і чекає на схвалення Вселенським патріархом

Після синаксу, за словами пана Говоруна, з 10 вересня розпочнеться засідання священного синоду Константинопольського патріархату.

І на ньому можна очікувати трьох варіантів розвитку подій.

"Найбільш імовірний сценарій - Томос буде підписаний на засіданні священного синоду 10 вересня. Він вже написаний, а буде підписаний", - вказує пан Говорун.

Другий сценарій - Томос одразу не підпишуть, а відновлять київську митрополію, а вже потім її трансформують у автокефальну церкву.

Третій сценарій - на синоді ухвалять рішення про відтермінування на якийсь час українського питання.

"Наразі все залежить від результатів візиту патріарха РПЦ Кирила до Вселенського патріарха 31 серпня", - акцентував архімандрит Кирило, який вважає, що саме цей візит ще якось може вплинути на рішення Константинополя щодо України.

Під час свого виступу пан Говорун розповів, що РПЦ доклала величезних зусиль, щоб зупинити надання Томосу.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Томос щодо надання автокефалії можуть привезти до Софійського собору

Але, за його словами, це питання вже практично вирішене.

"Раніше всі спроби надання Томосу зупинялись до точки неповернення. Цього разу точку неповернення пройдено, рішення про надання Томосу про автокефалію ухвалено", - вважає пан Говорун.

Під час свого виступу на території Софійського собору у Києві, пан Говорун натякнув, що підписаний Томос привезуть саме сюди.

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