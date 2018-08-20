У лікарні в Арізоні завагітніли 16 медсестер

Копирайт изображения BANNER HEALTH Image caption Медсестри жартують, що змовилися, щоб мати Різдв'яні свята

16 медсестер завагітніли майже одночасно у госпіталі у штаті Арізона, США.

Це майже 10% всього обслуговуючого персоналу у відділенні інтенсивної терапії. Велику кількість вагітних жінок вже почали помічати пацієнти.

Медсестри навіть провели прес-конференцію з цього приводу. Вони жартували, що, можливо, це щось у воді, або, можливо, це був їхній спільний план мати Різдвяні свята.

Найпершу дитину очікують у вересні, останню у січні.

Рошель Шерман, яка має народити за місяць, розповіла: "Я не думаю, що ми розуміли, скільки нас вагітних поки не створили групу у Facebook". Ми наче всі змовились.

Її колега Джолейн Гарров подякувала тим медсестрам, які взяли на себе роботу, яку вагітні виконувати не можуть - наприклад, мати справу з хворими на туберкульоз, лишай чи проводити деякі процедури онкохворим.

Спільне свято для майбутніх мам "baby shower" планують організувати наступного тижня. Під час цього свята зазвичай вагітним дарують подарунки для майбутніх дітей. Потім майбутні мами підуть у декрет, який триватиме 12 тижнів.

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