Комісар Ради Європи закликала Москву і Київ звільнити в'язнів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Біля посольства РФ у Києві кілька разів проходили акції з вимогою звільнення українських політв'язнів

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович закликала Москву і Київ звільнити людей, що були затримані в обох країнах з 2014 року, з гуманітарних міркувань.

Про це йдеться у листах, адресованих міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову і керівнику МЗС України Павлу Клімкіну.

Комісар стурбована долею кількох затриманих і ув'язнених людей в Україні і в Росії, прізвища яких не називають.

"Я розумію, що ситуація декого з цих людей є особливо тривожною та вимагає негайних дій через серйозні побоювання, пов'язані з їхнім здоров'ям та іншими проблемами…Я продовжую уважно стежити за ситуацією, і я з жалем відзначаю відсутність будь-якого прогресу у вирішенні гуманітарних потреб засуджених та затриманих", - заявила пані Міятович.

Копирайт изображения Anadolu Agency

На переконання пані Міятович, їх мають звільнити з гуманітарних міркувань.

У терміновому порядку комісар попросила владу Росії і України зробити все можливе і необхідне, щоб життя ув'язнених та затриманих було поза загрозою.

"На моє тверде переконання, якщо це питання не буде терміново вирішене між Росією і Україною, наслідки можуть бути незворотними", - заявила пані Міятович.

Комісар Ради Європи підтримала співпрацю омбудсменів України і Росії у цій сфері і запропонувала свою допомогу.

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Вже понад 90 днів у російській в'язниці голодує український режисер Олег Сенцов, якого в РФ визнали винним у створенні терористичної організації й засудили до 20 років колонії, а в Україні вважають політв'язнем. Стан режисера "катастрофічно поганий", заявила його сестра.

У липні Київ оприлюднив список з 23 осіб, яких готовий передати Росії в обмін на звільнення українців, що перебувають за гратами в Росії, в Криму та на Донбасі. Але жодного обміну з того часу не відбулось.

У травні в Україні затримали керівника російського інформагентства "РИА Новости - Украина" Кирила Вишинського за звинуваченнями у державній зраді. Політики та експерти тоді припускали, що саме Вишинського можуть обміняти на когось з затриманих українців. І цього обміну не відбулось.

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