Папа Римський вибачився за дії "священиків-хижаків"

Копирайт изображения Reuters

Папа Франциск засудив "жорстокість" сексуального насильства над дітьми і приховування його церквою. У листі до 1,2 мільярда католиків по всьому світу Понтифік попросив пробачення.

Минулого тижня Верховний суд Пенсільванії опублікував судову доповідь, де оприлюднив імена понад 300 священиків католицької церкви, яких звинувачують в сексуальному насильстві над дітьми, яке тривало десятиліттями.

Жертвами насильства стали понад 1000 неповнолітніх у цьому штаті США. Також з'ясувалося, що католицька церква приховувала ці злочини.

Як завили у Ватикані, після оприлюднення доповіді Папа Римський був на боці жертв, а не "священиків-хижаків".

Що сказав Папа?

Як заявили у Ватикані, це вперше Папа адресував листа до всіх католиків світу, у якому йшлося про сексуальне насильство.

У посланні, яке опублікували у понеділок, він безпосередньо звертається до скандалу у США і визнає роль церкви у нездатності протидіяти цим злочинам.

Він описує "біль сердець цих жертв", яких довго ігнорували і голоси яких замовчували.

"З соромом та каяттям ми, як церковна спільнота, визнаємо, що ми не були там, де ми повинні були бути, що ми не діяли своєчасно, розуміючи розмір і тяжкість, заподіяної багатьом життям шкоди", - пише Папа Франциск.

"Ми не дбали про дітей, ми залишили їх", - заявив лідер католиків. Він процитував Біблію, де йдеться, що "якщо одна людина страждає, то страждають всі разом", і закликав церкву зустрітись з реальністю того, що сталося.

"Дуже важливо, щоб ми, як Церква, змогли визнати і засудити з жалем та соромом звірства, здійснені посвяченими особами, духовними людьми та всіма тими, кому довірили місію догляду за найбільш уразливими людьми. Ми просимо пробачення за наші гріхи та гріхи інших", - заявив Папа.

Скандали про сексуальне насильство священиків над дітьми відбуваються по всьому світу. Під час папства Франциска був створений комітет Ватикану по боротьбі з сексуальним насильством та надання допомоги потерпілим.

Католицька церква Австралії у 2017 році виплатила жертвам сексуального насильства з боку священиків компенсацію в сумі 213 млн доларів.

Копирайт изображения EPA Image caption Теодор МакКаррік користувався повагою і довірою серед вищих політичних кіл США

Провідні слідчі Ватикану почали слухати покази жертв сексуального насильства в Чилі.

Нещодавно у відставку пішов колишній архієпископ Вашингтонський, кардинал Теодор МакКаррік, якого звинувачують в сексуальному насильстві проти неповнолітнього.