"Слюсар-снайпер": що за чоловік влаштував стрілянину в Харкові

Копирайт изображения HK.NPU.GOV.UA

Поліція встановила особу чоловіка, який влаштував стрілянину біля мерії Харкова в ніч на 20 серпня, вбивши поліцейського і важко поранивши охоронця.

Перед цим, за версією слідства, чоловік ще вбив свою дружину. Про це повідомив на брифінгу начальник головного управління нацполіції в Харківській області Олег Бех.

Нападником виявився Олександр Поярков 1971 року народження. Від 90-х років він працював слюсарем-рихтувальником у комерційних підприємствах.

В травні він звільнився через те, що йому не виплачували зарплатню та став зловживати алкоголем.

В помешканні, де він жив, знайшли багато порожніх плашок з-під алкоголю та арсенал зброї і патронів. А також станок та інші предмети, які дозволяли виготовляти зброю і набої.

Слідчі вилучили автомат, чотири пістолети, гвинтівку з оптичним прицілом, сім магазинів з патронами і два порожніх, а також 230 патронів калібру 9 мм.

Підозрюваний не мав судимостей і служив, зазначив Бех. За попередньою інформацією, він був снайпером.

Вбивство дружини

В будинку, де проживала сім'я, знайшли тіло дружини нападника - Наталі Пояркової 1976 року народження. Вони одружилися в 2014 році, а до того дев'ять років проживали разом.

На її тілі були множинні вогнепальні ураження, смерть настала ввечері 19 серпня - за кілька годин до того, як чоловік влаштував стрілянину в будівлі Харківської міської ради.

"У жінки були вогнепальні поранення в ліве око, щелепу, шию і передпліччя, вона закривалась руками", - пояснив Бех.

Зі слів свідків, жінка була незадоволена тим, що чоловік зловживав алкоголем, у них почалися скандали і сварки, тож вона повідомила, що хоче розлучитись.

"На даний час ми розуміємо що під впливом алкогольних напоїв та стресу він застрелив свою дружину. На місці знайдено гільзи, які співпадають з гільзами, знайденими на місці пригоди під міською радою, він був впізнаний родичами", - заявив Бех.

Наразі основні слідчі дії завершено, додали в поліції. Вилучену зброю передадуть на експертизу, щоб дізнатись, чи не фігурує вона в інших справах.

Стрілянина біля Харківської мерії

Після вбивства дружини, близько 00:37 в ніч на 20 серпня чоловік з'явився в центрі Харкова біля Харківської мерії.

Чоловік стріляв по будівлі. Крім того, він обстріляв автомобіль Skoda, що саме проїжджав повз.

На місці інциденту знайшли 26 гільз.

Коли на шум пострілів з будівлі вийшли двоє охоронців, чоловік вистрілив і важко поранив одного з них. Другий встиг втекти та сховатись з третім колегою.

Як зазначили в поліції, нападник хотів вбити і їх, але не зміг знайти.

Коли прибула поліція, він вистрілив в поліцейського - 29-річного інспектора патрульної поліції Дмитра Кірієнка. Той отримав два поранення, в тому числі в груди. В результаті, не приходячи до тями, патрульний помер у швидкій.

Поранений охоронець досі в тяжкому стані, йому зробили операцію.

Результати експертизи виявили, що нападник був напідпитку.

Хочете отримувати найважливіші статті в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.