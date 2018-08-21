Копирайт изображения Getty Images Image caption Британія закликає Захід зміцнити альянси, аби не втратити здобутки перемоги над фашизмом та комунізмом

Світовий демократичний порядок опинився під загрозою, і Захід має об'єднати зусилля для боротьби з внутрішніми та зовнішніми ворогами, головний серед яких - Росія під керівництвом Володимира Путіна. З таким посланням новий міністр закордонних справ Британії Джеремі Хант відправився у свій перший візит в США.

У Вашингтоні, у двох кілометрах від Білого дому, де президент Дональд Трамп відбивається від звинувачень в змові з Росією та критикує НАТО, Хант виступить в Інституті миру, який спонсорує Конгрес, та закличе союзників не руйнувати, а зміцнювати спільні інститути.

Як випливає з тексту промови, поширеної Форін-офіс напередодні, Хант запропонує Євросоюзу, з якого Великобританія виходить в березні наступного року, підтримати нові американські санкції проти Росії.

"Сьогодні Велика Британія просить своїх союзників піти далі. Ми закликаємо Європейський союз зробити так, аби санкції проти Росії мали всеосяжний характер, і продемонструвати, що ми дійсно стоїмо пліч-о-пліч з США", - йдеться у промові.

Європа запровадила санкцій проти Росії за анексію українського Криму і підтримку озброєних сепаратистів на Донбасі, але США вже обійшли ЄС щодо масштабів санкцій. У серпні Держдепартамент США оголосив про нові обмеження - у зв'язку з отруєнням Сергія та Юлії Скрипаль у Солсбері.

США посилаються на закон 1991 року, який вимагає запровадження "відповідних та ефективних санкцій проти будь-якої країни, яка використовувала хімічну зброю". В Європі такого закону немає, як немає єдності в питанні санкцій проти Росії за застосування на території Британії бойової отруйної речовини типу "Новачок". Москва заперечує причетність до цієї атаки.

У своєму зверненні до союзників британський міністр згадує, як в минулому столітті на руїнах фашизму та комунізму виник світовий порядок, заснований на верховенстві закону, а не сили.

"І результат? Вибухове зростання торгівлі, яке сприяло неймовірному поширенню економічного та соціального добробуту на всій планеті. Але чи впевнені ми, що цей демократичний порядок політичного та економічного устрою, яким ми так пишаємося, витримає випробування часом?" - запитує він.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джеремі Хант у своїй промові називає чотири загрози для Заходу. На першому місці - політика Кремля

Хант виділив чотири приводу для занепокоєння, першим з яких назвав політику Кремля.

"По-перше, провідні держави на кшталт Росії постійно зневажають усталені правила взаємодії на міжнародній арені. Подібна агресивна та ворожа поведінка загрожує світовому порядку і нашій безпеці. Звичайно, варто наводити мости з Росією, але потрібно сказати прямо: в результаті російської зовнішньої політики, що проводиться під керівництвом президента Путіна, світ став набагато небезпечнішим".

Другою проблемою він визначив зсув економічного балансу на схід за відсутності яскраво вираженого бажання Китаю адаптуватися до західної системи цінностей.

Третя загроза, на думку Ханта, полягає в посткризовому відступі від демократії на Заході під тиском популізму.

Четверта загроза, на думку міністра, - ісламський екстремізм.

Для протистояння цим загрозам демократичним країнам необхідно для початку "навести порядок у власному домі", усунути причини невдоволення населення падінням доходів та міграцією. А потім відкинути розбіжності та об'єднати зусилля.

"Перш за все ми маємо відновити всю міць альянсів між країнами, які поділяють спільні цінності", - йдеться в підготовленому тексті виступу Ханта. У зв'язку з цим він особливо відзначає роль НАТО - об'єкт критики з боку Трампа.