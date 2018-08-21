В Італії після повені загинули щонайменше 11 туристів
Щонайменше 11 туристів загинули і ще кілька зникли внаслідок раптової повені на півдні Італії.
Вони гуляли в ущелині в національному парку Полліно в Калабрії, коли після сильної зливи на них зійшов потік води.
Врятовано вісімнадцять туристів, у тому числі 10-річний хлопець, повідомив регіональний начальник цивільної оборони італійському телебаченню. Шістьох людей доправили до лікарні.
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Громадянство загиблих та постраждалих поки що не відомо. Також не встановлена точна кількість туристів, які зникли.
Місцеві ЗМІ повідомили лише, що серед поранених - громадянин Нідерландів.
Карло Тансі, начальник відділу цивільного захисту, повідомив журналістам, що потік води ніс туристів долиною три кілометри.
"Ущелина Раганелло - вузька і висока. Заповнилася водою за дуже короткий час", - зазначив він.
Еудженіу Фаччіолла, прокурор провінції Козенца, зазначив, що рятувальники намагаються знайти зниклих туристів на крихітних островах, що виникли в ущелині внаслідок повені.
Національний парк Полліно має площу в 1820 квадратних кілометрів та є одним з найбільших в Європі. Чудові краєвиди та найвища вершина Італії - гора Полліно - зробили національний парк надзвичайно популярним серед туристів.