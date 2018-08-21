В Італії після повені загинули щонайменше 11 туристів

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Щонайменше 11 туристів загинули і ще кілька зникли внаслідок раптової повені на півдні Італії.

Вони гуляли в ущелині в національному парку Полліно в Калабрії, коли після сильної зливи на них зійшов потік води.

Врятовано вісімнадцять туристів, у тому числі 10-річний хлопець, повідомив регіональний начальник цивільної оборони італійському телебаченню. Шістьох людей доправили до лікарні.

Громадянство загиблих та постраждалих поки що не відомо. Також не встановлена точна кількість туристів, які зникли.

Місцеві ЗМІ повідомили лише, що серед поранених - громадянин Нідерландів.

Копирайт изображения AFP Image caption Рятувальники продовжують пошук туристів

Копирайт изображения Reuters Image caption До рятувальної операції залучені гелікоптери, що обстежують крихітні островки в ущелині, на яких можуть перебувати зниклі туристи

Карло Тансі, начальник відділу цивільного захисту, повідомив журналістам, що потік води ніс туристів долиною три кілометри.

"Ущелина Раганелло - вузька і висока. Заповнилася водою за дуже короткий час", - зазначив він.

Еудженіу Фаччіолла, прокурор провінції Козенца, зазначив, що рятувальники намагаються знайти зниклих туристів на крихітних островах, що виникли в ущелині внаслідок повені.

Копирайт изображения Getty Images Image caption За гарної погоди ущелина Раганелло є чудовим місцем для прогулянки

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Національний парк Полліно має площу в 1820 квадратних кілометрів та є одним з найбільших в Європі. Чудові краєвиди та найвища вершина Італії - гора Полліно - зробили національний парк надзвичайно популярним серед туристів.