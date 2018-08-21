Копирайт изображения Reuters Image caption Коли з'ясувалося, що Яків Палій живе у нью-йоркському районі Квінс, його мешканці провели кілька акцій протесту

Після багаторічних суперечок щодо депортації 95-річний Яків Палій прибув до Німеччини. Його звинувачують у тому, що під час другої Світової війни він був наглядачем у концтаборі.

Після 2003 року, коли у судовому порядку його було позбавлено американського паспорта, Яків Палій був особою без громадянства.

Німеччина роками відмовлялася прийняти його, адже він ані за національністю, ані за громадянством не був німцем.

Німецькі ЗМІ повідомляють, що після прибуття у Дюссельдорф, Якова Палія відвезли до будинку для людей похилого віку поблизу Мюнстера.

Американський посол у Берліні Річард Гренелл заявив, що розв'язання багаторічної суперечки стало можливим завдяки новому німецькому уряду і "визначальному лідерству" президента США Дональда Трампа.

Хто такий Яків Палій?

Американська влада вважає, що він є останнім нацистським колаборантом, який мешкав у США. Коли з'ясувалося, що він живе у нью-йоркському районі Квінс, його мешканці провели кілька акцій протесту.

Вважають, що Яків Палій народився у тій частині Польщі, яка нині входить до України.

У 1943 він потрапив у тренувальний табір СС Травніки, що розташовувався в окупований нацистами Польщі.

Табір Травніки був відомий тим, що у ньому тисячі цивільних з окупованих територій проходили навчання, щоб бути наглядачами в інших таборах - Собібор, Треблінка, Белжеч.

Найбільш відомим із цих наглядачів став Іван (Джон) Демян'юк, якого німецький суд визнав винним у сприянні загибелі 28 тисяч людей у таборі Собібор. Демянюка також було депортовано із США у 2009 році.

Копирайт изображения AFP Image caption Яків Палій ( на фото 1957 року) завжди відкидав причетність до злочинів нацистів

Згідно із нацистським планом "Рейнгард", у концтаборах на території Польщі мало бути знищено понад два мільйони євреїв.

У Травніках також був концентраційний табір, де лише за один день - 3 листопада 1943 року - були вбиті шість тисяч євреїв.

У заяві Білого дому йдеться про те, що Яків Палій був там озброєним наглядачем і відігравав "безперечну роль" у вбивствах євреїв.

Він прибув до США у 1949 році і отримав американське громадянство у 1957.

Хоча американський суд і визнав його винним у сприянні знущанням з в'язнів, його не визнали особисто відповідальним за вбивства.

Рішення про його депортацію було ухвалене у 2004 році по тому, як суддя дійшов висновку, що Яків Палій збрехав у своїй імміграційній анкеті.

Сам Яків Палій заперечував співпрацю із нацистами. У 2003 році він розповів New York Times, що ніколи не був в самому таборі, і погодився працювати охоронцем лише тому, що вважав, що нацисти знищать його родину, якщо він відмовиться.

Чому депортація так затягнулася?

Американська влада не могла переконати Німеччину, Україну та Польщу в тому, аби ці країни прийняли Якова Палія. У нього ніколи не було німецького громадянства, а сам він походить з тієї частини Польщі, що нині є Україною.

Американський посол у Німеччині заявив, що справа зрушила із приходом до влади нового уряду на чолі із канцлером Ангелою Меркель на початку цього року. Крім того, як повідомив посол Гренелл у соцмережах, важливу роль у тому, щоб депортація могла відбутися, відіграв і президент США Дональд Трамп.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив Frankfurter Allgemeine, що Німеччина має "моральний обов'язок" "змиритися і бути готовим розглядати злочини нацистського режиму".