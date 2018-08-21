Справа Бабченка: підозрюваний погодився співпрацювати зі слідством

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Борис Герман, якого підозрюють в організації вбивства журналіста Аркадія Бабченка, погодився піти на співпрацю зі слідством, повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

Цю угоду ще має затвердити суд.

"Дійсно, Герман та його захист пішли на підготовку угоди та працюють в цьому контексті з нашими працівниками. Проте суд ще не затвердив цю угоду", - сказав генпрокурор на брифінгу у вівторок в Києві.

За словами Юрія Луценка, у своїх показах пан Герман фактично підтвердив версію злочину, за якою йому пред'явили підозру.

Також він "прямо вказує на представника РФ", який передавав гроші за вбивство журналіста.

"Вбивство" Бабченка

29 травня поліція повідомила, що у Києві вбили російського журналіста Аркадія Бабченка.

Проте вже наступного дня СБУ та Генпрокуратура показали живого пана Бабченка і заявили, що це була спецоперація, яка дозволила виявити імовірного організатора убивства журналіста та ще низки осіб.

Тоді ж силовики сказали, що затримали можливого організатора вбивства - Бориса Германа. 31 травня суд арештував його на два місяці без права застави.

Обвинувачений Борис Герман стверджує, що дійсно "замовив" вбивство Бабченка колишньому учасникові бойових дій на Донбасі Олексію Цимбалюку, проте це була лише імітація замовлення, а насправді він діяв під контролем іншої особи з однієї з українських спецслужб.

Також Герман на суді назвав ім'я ймовірного замовника з Росії - В'ячеслава Пивоварника, який народився та виріс в Україні, але деякий час тому виїхав до РФ.

Пивоварник нібито працює в "особистому фонді" президента РФ Володимира Путіна.

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