Як дрони у Колумбії шукають кокаїнові ферми

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Уряд Колумбії почав використовувати дрони для виявлення плантацій рослин, з яких виробляють кокаїн.

Маленькі літальні апарати, завантажені гербіцидами, тепер відправляють на пошуки незаконних полів коки.

Президент країни Іван Дуке Маркес віддав перевагу використанню дронів, оскільки це завдасть мінімальної шкоди сусіднім сільськогосподарським плантаціям.

Але критики попередили, що це лише технологічний підхід до проблеми, яка насправді потребує політичного рішення.

Журнал Wall Street Journal повідомив, що колумбійська влада співпрацює з компанією Fumi Drones SAS для забезпечення безпілотними літальними апаратами, зокрема, для тренування поліції.

Операційний директор цієї компанії Гемран Гуертас повідомив, що під час випробувань у провінції Нариньйо дрони показали дуже хороший результат по знищенню коки.

Для дослідження залучили 10 дронів, кожний з яких важив 23 кг й розносив хімікати, які вбивають рослину.

Ці заходи є частиною зусиль президента Дуке Маркеса, спрямованих на знищення виробництва кокаїну в Колумбії.

У червні офіс США з національної політики щодо контролю над наркотиками (ONDCP) оприлюднив цифри, які свідчать про зростання вирощування коки в Колумбії.

Попередній президент цієї країни Хуан Мануель Сантос у 2015 році зупинив повітряну фумігацію з використанням гліфосату. Таке рішення він ухвалив нібито через попередження Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо зв'язку хімікатів із захворюванням на рак.

Однак звіт ООН та ВООЗ у 2016 році не підтвердив ці твердження.

Використання дронів призведе до конфронтації з фермерами, адже вони з хімікатами та будуть маневрувати біля землі.

Проте експерти закликали обережно покладатися на технології, оскільки проблема має глибокі соціальні корені.

Експерт Інституту Брукінгса Ванда Фельбаб-Браун зазначає, що використання дронів не вирішить проблему.

Вона закликала уряд Колумбії інвестувати в альтернативні засоби існування для тих, хто займається вирощуванням коки.

В останні роки спостерігається сплеск ініціатив щодо використання дронів для боротьби зі злочинною діяльністю. Безпілотні літальні апарати використовують для виявлення браконьєрів у Південній Африці. А в Марокко проводять випробування автономних дронів для контролю за незаконною риболовлею на Сейшелах.

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