В Україні розслідують діяльність фігурантів справи Манафорта - Луценко

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Державна фіскальна служба Україні розслідує справу про можливі порушення з боку тих чиновників, які фігурують в американському процесі проти політтехнолога Пола Манафорта.

Звинувачення на адресу політтехнолога базуються на тому, що нібито він отримував кошти від українських політиків та не сплачував з них податки у США.

За словами генпрокурора Юрія Луценка, у цій справі немає української юрисдикції.

"Однак на цьому процесі звучать покази, що Манафорт отримував гроші за свої консультаційні послуги Януковичу та Партії регіонів від конкретних політиків з України", - повідомив генпрокурор.

За його словами, ці люди були державними чиновниками, а отже не мали права бути розпорядниками бізнес-структур.

Саме тому в Україні відкрили кримінальне провадження щодо ймовірних правопорушень з боку цих людей, справою займається ДФС.

Пан Луценко прогнозує, що розслідування швидким не буде.

ДФС буде співпрацювати з тими юрисдикціями, де перебувають офшорні компанії, які згадали у судовому процесі над Манафортом у США.

Суд над Манафортом

Екс-голову передвиборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта, обвинуваченого у відмиванні грошей і незареєстрованій роботі лобістом від імені України, взяли під домашній арешт восени 2017 року, проте в червні 2018 року його відправили за ґрати за порушення умов перебування під домашнім арештом.

Перший суд у справі Пола Манафорта, якого звинуватили у відмиванні коштів, ухилянні від сплати податків та змові проти США, вже на фінішній прямій. Присяжні пішли до дорадчої кімнати.

Цьому передували 13 днів безперервних судових баталій, в ході яких 27 свідків дали покази про різні види співпраці з 69-річним політконсультантом.

Наступний судовий процес над Манафортом за звинуваченням у відмиванні грошей і незаконному лобіюванні повинен початися у вересні.

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Якщо політтехнолога визнають винним, його чекає тривалий термін тюремного ув'язнення. Пол Манафорт відкидає висунуті проти нього звинувачення.

Раніше спецпрокурор зажадав від суду відкликати рішення, яке дозволяє підсудному перебувати на волі під заставою 10 мільйонів.

Українські персонажі

Обвинувачення заявило, що Манафорт не повідомив уряду - як того вимагає американське законодавство - про відкриті іноземні рахунки, на яких зберігалися гроші, отримані в результаті роботи на українських політиків проросійського спрямування.

За кілька днів до початку процесу суду надали документи, виходячи з яких в останні десять років свої основні доходи політтехнолог отримував з України.

Бізнесмени і політики перераховували через свої кіпрські компанії на рахунки Манафорта мільйони доларів за політичні консультації, ведення кампаній та медіаконсалтинг.

В цілому - це близько 60 мільйонів доларів.

Згодом з'ясувалося, що політтехнологу в різний час платили колишній український віце-прем'єр Сергій Тігіпко, нинішній народний депутат "Опозиційного блоку" та екс-голова адміністрації Віктора Януковича Сергій Льовочкін, бізнесмен-мільярдер Рінат Ахметов, його права рука Борис Колесніков, екс-депутат Верховної Ради та бізнесмен Андрій Клюєв.

У списку людей, з якими в різні роки співпрацював політтехнолог в Україні на невідомих умовах, виявилися також президент України Петро Порошенко, мер Києва Віталій Кличко та бізнесмен Віктор Пінчук.

Співпрацю з першим підтвердив у своїх свідченнях колишній партнер Манафорта Рік Гейтс, але при цьому таку співпрацю повністю заперечує адміністрація українського президента.

Віталій Кличко заявив, що отримував від Манафорта пропозиції про співпрацю, але так ними і не скористався.

Захист намагався апелювати: ці рахунки були зареєстровані на дві компанії Манафорта, ними могли розпоряджатися інші співробітники і партнери політтехнолога.

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